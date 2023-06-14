Наталі Портман висловилася про зраду свого чоловіка – акторка виправдала його

Американська акторка Наталі Портман на шоу Джеймса Кордена. Фото: скріншот з YouTube

Відома американська акторка, режисерка, продюсерка та сценаристка Наталі Портман вперше прокоментувала зраду її чоловіка, танцівника та хореографа Бенжамена Мільп’є. Популярна акторка вирішила захистити свого чоловіка, який зрадив їй з молодою екоактивісткою.

Про це повідомляє US Weekly.

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Не так давно стало відомо, що американська зірка переживає зраду свого чоловіка з екоактивісткою. Цього разу Наталі Портман вперше висловилася про зраду коханого з 25-річною дівчиною. Відомо, що через зраду телезірка почуває себе "приниженою".

Втім, американська акторка намагається пробачити свого чоловіка, назвавши зраду з іншою звичайним зв’язком. За словами Наталі Портман, "інтрижка Бенджаміна була коротким і д*рним зв’язком, який нічого для нього не означає".

Американська акторка Наталі Портман під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Також стало відомо, що зараз Наталі Портман зі своїм чоловіком працює над стосунками. Більш того, відома акторка хоче перевірити, чи може вона знову довіряти своєму чоловікові після його вчинку та чи не ростуть її діти у неблагополучній родині.

В інших джерелах повідомляють, що акторка не знає, чи зможе вона знову бути разом зі своїм чоловіком.

Акторка Наталі Портман зі своїм чоловіком Бенжаменом Мільп'є на вечері танцювального проєкту L.A. Dance Project у Лос-Анджелесі. Фото: Pinterest

"Прямо зараз вони розмовляють і працюють над цим разом заради своїх дітей", — кажуть в джерелі.

Варто зазначити, що Наталі Портман та її 46-річний чоловік виховують разом двох спільних дітей — 11-річного сина на ім’я Алеф та шестирічну доньку, яку звати Амалія. При цьому, разом вони вже 11 років.

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