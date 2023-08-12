Наталія Холоденко зізналась, що відчуває ознаки старіння: фото

Психологиня Наталія Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon

Останнім часом в соцмережах популярні фільтри старіння та молодості. Останній списує десятки років життя та наче повертає в юнацтво, а перший навпаки, додає віку. Саме таким вирішила скористуватися зіркова психологиня Наталія Холоденко.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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40-річна Холоденко в окулярах скористалась фільтром старіння та зробила селфі. А в дописі зізналась, що відчуває вікові зміни.

"Цього року з’явилися дуже конкретні ознаки на обличчі. Я не планую колоти ботокс і всяке таке. Тому налаштовую себе на зустріч із бабусею Наталею. Незвично. Проте хочу це прийняти з повагою", — зізналась Холоденко.

Підписники зіркової психологині в коментарях висловили підтримку Холоденко, яка відчуває на собі наближення старості.

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