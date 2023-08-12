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Наталія Холоденко зізналась, що відчуває ознаки старіння: фото

12 серпня 2023 09:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Наталія Холоденко зізналась, що відчуває ознаки старіння: фото
Психологиня Наталія Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом в соцмережах популярні фільтри старіння та молодості. Останній списує десятки років життя та наче повертає в юнацтво, а перший навпаки, додає віку. Саме таким вирішила скористуватися зіркова психологиня Наталія Холоденко.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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40-річна Холоденко в окулярах скористалась фільтром старіння та зробила селфі. А в дописі зізналась, що відчуває вікові зміни.

"Цього року з’явилися дуже конкретні ознаки на обличчі. Я не планую колоти ботокс і всяке таке. Тому налаштовую себе на зустріч із бабусею Наталею. Незвично. Проте хочу це прийняти з повагою", — зізналась Холоденко. 

Підписники зіркової психологині в коментарях висловили підтримку Холоденко, яка відчуває на собі наближення старості. 

  • Обожнюю жінок, які старіють з гідністю, тому їх красота стає благородною
  • Після 24.02.22 ми всі постаріли на років 10. Це факт
  • Страшно не від старіння, а від усвідомлення, що час плине, а досягнень не так багато, як хотілося б
  • Деякі люди бувають настільки приємні і легкі, що на їхні зморшки не звертаєш уваги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Олі Полякової показала себе та співачку в старості. Також ми розповідали, що ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала, який вигляд матимуть її діти в старості.

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