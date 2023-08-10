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Слава Камінська показала, який вигляд матимуть її діти в старості

10 серпня 2023 08:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Слава Камінська показала, який вигляд матимуть її діти в старості
Співачка Слава Камінська з дітьми. Фото: Instagram/babaslavka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Не секрет, що знаменитості часто використовують фільтри у соцмережах аби мати вигляд на всі 100 відсотків. Втім, інколи бувають виключення — зірки експериментують не тільки з собою, але й з рідними. Так, наприклад, ексучасниця гурту "НеАнгели", Слава Камінська, показала своїх дітей у майбутньому. 

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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Діти у майбутньому

В мережі в тренді фільтр старіння. Ним вже скористались деякі зірки. Серед них актор, музикант Джаред Лето та зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян", бізнесвумен Кайлі Дженнер. І якщо вони показували себе, то Слава Камінська нанесла фільтр на дітей.

39-річна співачка, яка нещодавно переїхала до Іспанії з нідерландського міста Роттердам, та готується до пологів і весілля, показала сина Лео та доньку Лауру в старості за версією однієї з програм.

Діти Слави Камінської в старості. Скриншот: Instagram/babaslavka

Також Камінська показала спільні фото дітей з їхнім батьком, колишнім чоловіком Слави, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Він також живе за кордоном і періодично бачиться з дітьми. 

Едгар Камінський з дітьми. Скриншот: Instagram/babaslavka

Раніше ми писали, що 18-річна донька Олі Полякової показала себе та зіркову матір в старості. Також ми розповідали, що Слава Камінська переспівала Гайтану.

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