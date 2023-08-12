Наталья Холоденко призналась, что ощущает признаки старения: фото
В последнее время в соцсетях популярны фильтры старения и молодости. Последний списывает десятки лет жизни и как будто возвращает в юношество, а первый наоборот, прибавляет возраст. Именно таким решила воспользоваться звездный психолог Наталья Холоденко.
Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.
Откровенности психолога
40-летняя Холоденко в очках воспользовалась фильтром старения и сделала селфи. А в сообщении призналась, что испытывает возрастные изменения.
"В этом году появились очень конкретные признаки на лице. Я не планирую колоть ботокс и всякое такое. Поэтому настраиваю себя на встречу с бабушкой Натальей. Необычно. Однако хочу это принять с уважением", — призналась Холоденко.
Подписчики звездного психолога в комментариях выразили поддержку Холоденко, испытывающей на себе приближение старости.
- Обожаю женщин, стареющих с достоинством, поэтому их красота становится благородной
- После 24.02.22 мы все состарились на лет 10. Это факт
- Страшно не от старения, а от осознания, что время идет, а достижений не так много, как хотелось бы
- Некоторые люди бывают настолько приятны и легки, что на их морщинки не обращаешь внимания.
Напомним, ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой показала себя и певицу в старости. Также мы рассказывали, что экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как будут выглядеть ее дети в старости.