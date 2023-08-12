Наталья Холоденко призналась, что ощущает признаки старения: фото

Психолог Наталья Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon

В последнее время в соцсетях популярны фильтры старения и молодости. Последний списывает десятки лет жизни и как будто возвращает в юношество, а первый наоборот, прибавляет возраст. Именно таким решила воспользоваться звездный психолог Наталья Холоденко.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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40-летняя Холоденко в очках воспользовалась фильтром старения и сделала селфи. А в сообщении призналась, что испытывает возрастные изменения.

"В этом году появились очень конкретные признаки на лице. Я не планирую колоть ботокс и всякое такое. Поэтому настраиваю себя на встречу с бабушкой Натальей. Необычно. Однако хочу это принять с уважением", — призналась Холоденко.

Подписчики звездного психолога в комментариях выразили поддержку Холоденко, испытывающей на себе приближение старости.

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