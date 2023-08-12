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Наталья Холоденко призналась, что ощущает признаки старения: фото

12 августа 2023 09:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Наталья Холоденко призналась, что ощущает признаки старения: фото
Психолог Наталья Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В последнее время в соцсетях популярны фильтры старения и молодости. Последний списывает десятки лет жизни и как будто возвращает в юношество, а первый наоборот, прибавляет возраст. Именно таким решила воспользоваться звездный психолог Наталья Холоденко.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Откровенности психолога

40-летняя Холоденко в очках воспользовалась фильтром старения и сделала селфи. А в сообщении призналась, что испытывает возрастные изменения.

"В этом году появились очень конкретные признаки на лице. Я не планирую колоть ботокс и всякое такое. Поэтому настраиваю себя на встречу с бабушкой Натальей. Необычно. Однако хочу это принять с уважением", — призналась Холоденко.

Подписчики звездного психолога в комментариях выразили поддержку Холоденко, испытывающей на себе приближение старости.

  • Обожаю женщин, стареющих с достоинством, поэтому их красота становится благородной
  • После 24.02.22 мы все состарились на лет 10. Это факт
  • Страшно не от старения, а от осознания, что время идет, а достижений не так много, как хотелось бы
  • Некоторые люди бывают настолько приятны и легки, что на их морщинки не обращаешь внимания.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой показала себя и певицу в старости. Также мы рассказывали, что экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как будут выглядеть ее дети в старости.

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