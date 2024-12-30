Новогодний салат от Натальи Могилевской — певица раскрыла секретный рецепт

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская в канун Нового года рассказала поклонникам рецепт своего любимого салата. Это блюдо всегда есть на праздничном столе артистки.

Своим секретным рецептом звезда поделилась в Instagram.

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"Мой секретный самый любимый салат. Всегда украшает новогодний стол! Простые ингредиенты, минимум времени на приготовление, а вкус — просто непревзойденный! Сохраняйте рецепт и попробуйте уже на этих праздниках", — рассказала о блюде звезда.

Для приготовления салата от певицы понадобится всего три основных ингредиента — салат айсберг, копченая курица и помидоры черри.

Весь секрет кроется в соусе, в который Могилевская добавляет алкоголь. Для него артистка использует 150 г майонеза, столовую ложку горчицы, натертый пармезан и столовую ложку коньяка.

Перед подачей Могилевска украшает салат обжаренными на масле сухариками.

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