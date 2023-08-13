Наталью Могилевскую увидели в столичной электричке: что она там делала

Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская, недавно отпраздновавшая свое 48-летие, продолжает подогревать интерес к новой композиции "Позивний", премьера которой состоится в канун Дня Независимости Украины, 18 августа. Артистка сняла клип на новую песню. Одной из локаций будущего видео стала киевская электричка.

Об этом певица сообщила в своих соцсетях.

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Могилевская и члены ее команды воспользовались услугами Укрзализныци и сняли фрагмент клипа в одном из вагонов столичной электрички. В окружении изумленных и заинтересованных пассажиров Наталья исполнила свою новую песню перед камерой. Композиция звучала с телефона, который лежал на скамейке рядом с Могилевской, драматично игравшей в кадре.

В своих сториз Могилевская с юмором отнеслась к публикациям в пабликах, где над ней посмеялись. Мол, певица вышла из подземки и теперь колесит на электричках. Имеется в виду предыдущее выступление артистки в метро, из-за которого Наталья нарвалась на хейт в соцсетях.

До поездки на электричке фрагмент новой композиции певица сняла на одной из киевских детских площадок и других локациях столицы. Войдут ли эти кадры в клип — Могилевская не уточняла.

Ранее мы писали, что 18 августа состоится премьера дуэтной песни музыкальных исполнителей Нади Дорофеевой (DOREOFEEVA) и Макса Барских. Также мы рассказывали, что Анастасия Приходько высказалась против перевода песен с русского на украинский.