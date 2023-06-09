Кріпосна Наталка Денисенко красномовно "послала" Путіна

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко експресивно висловлює свої почуття до російського диктатора Володимира Путіна. Зірка серіалу "Кріпосна" всім своїм виглядом показує, куди дорога головній політичній фігурі країни-агресора.

Про це у свідчить фото, яке опублікувала Денисенко у своєму Instagram.

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На світлині, якою поділилася акторка, вона позує у футболці, на якій великими літерами написано: "F*ck You Putin". Що в перекладі з англійської, "Путін, йди слідом за російським кораблем". Денисенко супроводила фото відповідним жестом.

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Не знаю куди котиться цей світ…Здається що тільки українці — лишаються якоюсь світлою плямою в цій брудній пітьмі! Те що творять зараз росіяни на нашій землі — жах який не можна сприйняти нормальним розумом…Зараз нам всім морально дуже важко, але не звинувачуйте своїх, не влаштовуйте срачі!", — підписала світлину Денисенко.

Підтримала акторку ведуча Леся Нікітюк, прокоментувавши фото: "Погоджуюсь".

Раніше співачка Настя Каменських та модель Аліна Байкова "засвітились" у вбранні з меседжем, адресованим Путіну.

Нагадаємо, українську модель Аліну Байкову затримали на червоній доріжці у Каннах. Все через те, що вона висловила активну підтримку Україні. Манекенниця завітала на червону доріжку Каннського фестивалю у футболці з меседжем, адресованому Путіну. Величезні літери склали фразу F*ck You Putin. Але Байкову попросили залишити захід.

За модель вструпилися її зіркові колеги. Так, дизайнер Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.