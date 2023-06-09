Крепостная Наталья Денисенко красноречиво "послала" Путина

Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко экспрессивно выражает свои чувства к российскому диктатору Владимиру Путину. Звезда сериала "Крепостная" всем своим видом показывает, куда дорога главной политической фигуре страны-агрессора.

Об этом свидетельствует фото, которое опубликовала Денисенко в своем Instagram.

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На фотографии, которой поделилась актриса, она позирует в футболке, на которой заглавными буквами написано: "F*ck You Putin". Что в переводе с английского, "Путин, иди вслед за русским кораблем". Денисенко сопровождала фото соответствующим жестом.

Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Не знаю куда катится этот мир...Кажется, что только украинцы — остаются каким-то светлым пятном в этой грязной тьме! То, что творят сейчас россияне на нашей земле — ужас который нельзя воспринять нормальным умом...Сейчас нам всем морально очень трудно, но не вините своих, не устраивайте срачи!", — подписала фотографию Денисенко.

Поддержала актрису ведущая Леся Никитюк, прокомментировав фото: "Соглашаюсь".

Ранее певица Настя Каменских и модель Алина Байкова "засветились" в наряде с месседжем, адресованным Путину.

Напомним, украинскую модель Алину Байкову задержали на красной дорожке в Каннах. Все потому, что она выразила активную поддержку Украине. Манекенщица посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованному Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Но Байкову попросили покинуть мероприятие.

За модель заступились ее звездные коллеги. Так, дизайнер Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах. Модельер осудил действия устроителей кинофестиваля.