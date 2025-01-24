Наталка Денисенко показала себя в детские годы - видео

Наталка Денисенко "оживила" себя в детстве — видео
Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками архивным кадром. Звезда показала себя в детские годы.
Видео она опубликовала в Instagram.
Наталка Денисенко обратилась к себе маленькой
Звезда с помощью инструментов искусственного интеллекта создала видео, на котором соединила два фото — себя в детские годы и сейчас. Ребенок в костюме снежинки трогательно обнимает свою взрослую версию.
Актриса гордится тем, что понемногу осуществляет свои детские мечты.
"Моя маленькая Наташа, все о чем ты мечтала, сбывается", — подписала видео звезда.
Подписчики звезды восхищается ее красотой и стройной фигурой.
"Талия осталась такой же".
"Красавица, когда Вы были маленькая, и Вы еще Красивее Стали!!! Вы Богиня".
Напомним, Наталка Денисенко шокировала обнаженной фотосессией. Также она расплакалась, когда наконец-то приобрела элитную машину.
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