Наталка Денисенко показала себя в детские годы - видео

Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками архивным кадром. Звезда показала себя в детские годы.

Видео она опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Наталка Денисенко обратилась к себе маленькой

Звезда с помощью инструментов искусственного интеллекта создала видео, на котором соединила два фото — себя в детские годы и сейчас. Ребенок в костюме снежинки трогательно обнимает свою взрослую версию.

Актриса гордится тем, что понемногу осуществляет свои детские мечты.

"Моя маленькая Наташа, все о чем ты мечтала, сбывается", — подписала видео звезда.

Подписчики звезды восхищается ее красотой и стройной фигурой.

"Талия осталась такой же".

"Красавица, когда Вы были маленькая, и Вы еще Красивее Стали!!! Вы Богиня".

Комментарии под видео Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, Наталка Денисенко шокировала обнаженной фотосессией. Также она расплакалась, когда наконец-то приобрела элитную машину.