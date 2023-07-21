Наталья Денисенко показала фотосессию в купальнике и нарвалась на жесткую критику

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко отправилась с сыном в Турцию. Звезда устроила соблазнительную фотосессию на берегу моря, чем разозлила некоторых из своих фолловеров.

Фотографиями актриса поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Фотосессия на рассвете

Актриса Наталка Денисенко, чей муж-актер Андрей Фединчик сейчас находится на фронте, проводит летние дни на море. Звезда устроила пляжную съемку в купальнике.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Еще один год, как я отдыхаю на море без своего мужа. Андрей всегда мне делал очень хорошие фото… В этот раз подстраховала кума. Надеюсь, скоро мы полетим на море в нашем свободном небе, большой компанией, со своими мужчинами, ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! Желаю этого себе и всем украинкам!" — написала она.

После фотосессии звезду раскритиковали подписчики, заявляя, что такой контент не приемлем, когда в стране идет война.

"Вот мне интересно, я и мой ребенок, что, не заслуживаем неделю успокоить нервы и пожить без тревог, тем более что со своей стороны мы делаем то, что можем ради нашей страны. Сохраняем своих детей, свое ментальное и физическое здоровье, помогаем закрывать сборы, донатим, работаем с налогами в госбюджет. Поэтому у меня все", — ответила на гневные слова подписчиков звезда.

Отпуск актрисы стоил недешево. По словам звезды сериала "Крепостная", цены на отдых в этом году выросли.

"В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тысяч гривен. В этом году цены очень выросли, и перелет и гостиница стоили 90 тысяч гривен. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе", — поделилась звезда.

Наталка Денисенко остановилась в пятизвездочном отеле, а именно в одном из лучших в Турции. Знаменитость довольна обслуживанием, едой и пляжем.

Напомним, Наталка Денисенко показала нежное видео долгожданной встречи с мужем-военным.

Ранее стало известно, что Наталка Денисенко поздравила новую жену Владимира Остапчука с днем рождения.