Наталка Денисенко показала нежное видео долгожданной встречи с мужем-военным
Актриса Наталка Денисенко, как и тысячи украинских женщин, вынуждена жить в разлуке с любимым, защищающим Украину. Супруг звезды "Крепостной", актер Андрей Фединчик служит в рядах ВСУ.
Видео с мужем звезда опубликовала в своем Instagram.
Лишь несколько часов на свидание с мужем
В кадре Денисенко позирует в объятиях супруга. Ранее актриса рассказала, что хотя ее муж сейчас далеко, он написал ей сообщение, в котором счастлив, что она, несмотря на тяжелые времена в стране, многое делает и радуется жизни.
"Проехать сотни километров туда/обратно чтобы попасть на паручасовое свидание с мужем", — подписала трогательное видео актриса.
По словам Наталки, последние более 500 дней ее семья живет от встречи до встречи, хотя это больно, но это все ради будущего Украины и будущего наших семей.
Наталка Денисенко с мужем вместе воспитывают сына Андрея.
Напомним, в семье актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика, защищающего нашу страну в рядах ВСУ, случилось горе. Умер отец звездного военнослужащего.
Ранее стало известно, что Наталка Денисенко поздравила новую жену Владимира Остапчука с днем рождения.