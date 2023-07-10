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Наталка Денисенко показала нежное видео долгожданной встречи с мужем-военным

10 июля 2023 13:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Денисенко показала нежное видео долгожданной встречи с мужем-военным
Актерская чета Наталка Денисенко и Андрей Фединчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наталка Денисенко, как и тысячи украинских женщин, вынуждена жить в разлуке с любимым, защищающим Украину. Супруг звезды "Крепостной", актер Андрей Фединчик служит в рядах ВСУ.

Видео с мужем звезда опубликовала в своем Instagram.

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Лишь несколько часов на свидание с мужем

В кадре Денисенко позирует в объятиях супруга. Ранее актриса рассказала, что хотя ее муж сейчас далеко, он написал ей сообщение, в котором счастлив, что она, несмотря на тяжелые времена в стране, многое делает и радуется жизни.

"Проехать сотни километров туда/обратно чтобы попасть на паручасовое свидание с мужем", — подписала трогательное видео актриса.

 

По словам Наталки, последние более 500 дней ее семья живет от встречи до встречи, хотя это больно, но это все ради будущего Украины и будущего наших семей.

Наталка Денисенко с мужем вместе воспитывают сына Андрея.

Напомним, в семье актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика, защищающего нашу страну в рядах ВСУ, случилось горе. Умер отец звездного военнослужащего.

Ранее стало известно, что Наталка Денисенко поздравила новую жену Владимира Остапчука с днем рождения.

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