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Наталка Денисенко зізналася, чи насолоджується життям під час війни

5 липня 2023 11:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Денисенко зізналася, чи насолоджується життям під час війни
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Наталка Денисенко відверто відповіла на питання, чи насолоджується життям під час війни. Адже, судячи з фото зірки "Кріпосної", може здатися, що вона веде доволі безтурботне життя.

На цю тему зірка порозмірковувала у своєму Instagram.

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Навчилась радіти та насолоджуватися

Денисенко зізналася, що після нещодавньої поїздки до Львова у неї залишилися гарні фото. На світлинах Денисенко задоволено позує на тлі палацу Потоцьких.

"Мій чоловік зараз далеко, він на захисті нашої країни, і декілька днів тому написав мені повідомлення: "…ти молодець, я знаю що важко, але ти багато всього робиш і радієш життю!". І я подумала: я дійсно навчилася радіти життю і насолоджуватись в нинішніх обставинах…звучить страшно якось…але це правда", — ділиться Денисенко.

 

Акторка закликала не забувати про війну і щодня робити хоч щось задля перемоги.

Що це може бути, на думку Денисенко:

1. Говорити українською

2. Споживати ВИКЛЮЧНО український і україномовний контент

3. Працювати і платити податки в бюджет країни

4. Купувати українське

5. Репост/Донат

6. Дякувати військовим за захист

7. Допомагати військовим так як можете!

8. Не розводити розбірки

9. Розповсюджувати правдиву інформацію, плести сітки, малювати малюнки, варити їжу — на підтримку ЗСУ…все що завгодно…

10. Любити своїх

"І ніколи не забувати потім якою ціною дісталася нам перемога! Є така техніка: щоб твоє бажання втілилося в реальність, треба уявити які у тебе будуть внутрішні почуття, коли це станеться, і відчути це насправді, таким чином вмовляючи простір, що втілення цього бажання вплине на вас дуже добре. Тому живіть, радійте, але не забувайте діяти", — говорить Денисенко.

 

Нагадаємо, у родині акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика, який захищає нашу країну в лавах ЗСУ, сталося горе. Помер батько зіркового військовослужбовця.

Раніше стало відомо, що Наталка Денисенко привітала нову дружину Володимира Остапчука з днем народження.

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