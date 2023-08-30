Наталка Денисенко показала свою похресницю та привітала її з днем народження

Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко відвідала в Ірпені дитячий день народження. Іменинницею виявилась її похресниця Віра. Дівчинці виповнилось сім років.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Денисенко.

Читайте також:

Зіркове свято

Наталка зауважила, що Віра — її єдина похресниця. Це донька української акторки Олени Світлицької ("Здамо будиночок біля моря", "Улюблена вчителька", "Виховання почуттів"). Вона влаштувала вечірку в стилі Барбі в парку міста.

У своєму дописі Денисенко зауважила, що дитяче свято збіглося з Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми сьогодні на святі говорили з Оленою, якою ціною зараз дається таке свято для наших діток. Коли в один і той же день десь ховають талановитого колегу, десь вибухи, десь повітряні тривоги, а ми дивимося як діти радіють мильним бульбашкам. Наші діти — діти війни. Віруня, бажаю, щоб ти росла найщасливішою, під мирним небом України", — написала Денисенко.

День народження похресниці Наталки Денисенко. Фото: Instagram//olena_svitlytska

Нагадаємо, раніше ми писали, що екссолістка гурту The Black Eyed Peas Фергі привітала сина з десятиріччям. Також ми розповідали, що співак Павло Зібров привітав дружину з днем народження та презентував їй музичний подарунок.