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Наталка Денисенко показала свою похресницю та привітала її з днем народження

30 серпня 2023 09:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Наталка Денисенко показала свою похресницю та привітала її з днем народження
Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Акторка Наталка Денисенко відвідала в Ірпені дитячий день народження. Іменинницею виявилась її похресниця Віра. Дівчинці виповнилось сім років. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Денисенко. 

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Наталка зауважила, що Віра — її єдина похресниця. Це донька української акторки Олени Світлицької ("Здамо будиночок біля моря", "Улюблена вчителька", "Виховання почуттів"). Вона влаштувала вечірку в стилі Барбі в парку міста.

У своєму дописі Денисенко зауважила, що дитяче свято збіглося з Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми сьогодні на святі говорили з Оленою, якою ціною зараз дається таке свято для наших діток. Коли в один і той же день десь ховають талановитого колегу, десь вибухи, десь повітряні тривоги, а ми дивимося як діти радіють мильним бульбашкам. Наші діти — діти війни. Віруня, бажаю, щоб ти росла найщасливішою, під мирним небом України", — написала Денисенко. 

День народження похресниці Наталки Денисенко. Фото: Instagram//olena_svitlytska

Нагадаємо, раніше ми писали, що екссолістка гурту The Black Eyed Peas Фергі привітала сина з десятиріччям. Також ми розповідали, що співак Павло Зібров привітав дружину з днем народження та презентував їй музичний подарунок.

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