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Сумна Наталка Денисенко згадала, яким для неї був початок війни в Україні

28 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Наталка Денисенко згадала, що вона відчувала на початку війни – думала, що кінець
Українська акторка Наталка Денисенко на інтерв'ю у Анатолія Анатоліча. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська акторка Наталка Денисенко дала відверте інтерв’ю ведучому Анатолію Анатолічу. Під час інтерв’ю українська телезірка згадала, що вона відчувала на початку повномасштабної війни, та розповіла, які думки в неї виникали тоді.

Відповідне інтерв’ю за участі Наталки Денисенко розмістили на каналі "Зе Інтерв'юер" в YouTube.

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Початок війни для акторки

Відома телезірка згадала, як усе починалося та куди її повіз чоловік, який зараз служить на фронті. Тоді Наталка Денисенко зовсім не знала, що буде далі, та не розуміла, як взагалі це може відбуватися в її країні. Акторка думала, що це кінець її життя.

Наталья Денисенко
Українська акторка Наталка Денисенко на інтерв'ю у Анатолія Анатоліча. Фото: скриншот з YouTube

"Коли усе почалося, і коли чоловік нас вивіз із сином в Яремче, то в мене була така депресія... Мені здавалося, що це кінець. Я взагалі не думала, що щось може бути, якісь серіали. Взагалі, чим я займалась, що я робила для своєї країни? Ми знімали серіали російською мовою, які продавали і в р*шці, і у нас показували... Я не розуміла, що взагалі відбувається у нас в країні", — згадує українська акторка.

Більш того, тоді телезірка взагалі думала, що її акторська кар’єра остаточно обірвалася. Також вона відчувала докори сумління через те, що вона колись знімалася в Росії. Втім, одного разу Наталці вдалося вийти з цього стану.

"Твоє життя проноситься, і ти розумієш, що ти не нічого не зробив, а ти усе зробив для того, щоб ця війна відбулася. У мене був такий злам, дуже важко було. Я думала, що взагалі вже не буду актрисою. Які там мультики, які зйомки. Але ми вийшли з цієї депресії, з цього занепаду", — також зізнається Наталка Денисенко.

Що відомо про її чоловіка?

Ще на початку повномасштабної війни чоловік акторки Андрій Федінчик вступив до лав ЗСУ та пішов захищати рідну країну. Через це Наталка Денисенко досить рідко з ним бачиться. А нещодавно вона взагалі сказала, що її коханий став іншим під час служби.

Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком
Українська акторка Наталка Денисенко зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком. Фото: Instagram Наталки Денисенко 

За її словами, війна змінила не тільки її чоловіка, а й її саму та всіх українців. 

Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком
Українська акторка Наталка Денисенко зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком в одному з київських парків. Фото: Instagram Наталки Денисенко 

"Іноді думаю, що після завершення війни мені потрібно буде заново знайомитися зі своїм чоловіком. Він став іншою людиною. Але війна змінила й мене, мої погляди на життя, моє ставлення до культури, мови, країни… Думаю, всіх дружин військових очікує випробування. Нам потрібно буде вчитися жити разом із нашими коханими заново", — зазначає Наталка Денисенко.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як вона мало не загинула від ворожого обстрілу в Чернігові. 

Раніше ми розповідали про те, що відома акторка Наталка Денисенко висловилася про скандал навколо ведучого Володимира Остапчука. 

Також ми повідомляли про те, що українська телезірка Наталка Денисенко показала себе у пікантному вигляді.

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