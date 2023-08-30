Наталка Денисенко показала свою крестницу и поздравила ее с днем рождения

Актриса Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Актриса Наталка Денисенко посетила в Ирпене детский день рождения. Именинницей оказалась ее крестница Вера. Девочке исполнилось семь лет.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Денисенко.

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Наталка отметила, что Вера — ее единственная крестница. Это дочь украинской актрисы Елены Светлицкой ("Сдадим домик у моря", "Любимая учительница", "Воспитание чувств"). Она устроила вечеринку в стиле Барби в парке города.

В своем сообщении Денисенко отметила, что детский праздник совпал с Днем памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы сегодня на празднике говорили с Еленой, какой ценой сейчас дается такой праздник для наших деток. Когда в один и тот же день где-то хоронят талантливого коллегу, где-то взрывы, где-то воздушные тревоги, а мы смотрим, как дети радуются мыльным пузырям. Наши дети — дети войны. Веруня, желаю, чтобы ты росла самой счастливой, под мирным небом Украины", — написала Денисенко.

День рождения крестницы Наталки Денисенко. Фото: Instagram//olena_svitlytska

Напомним, ранее мы писали, что экс-солистка группы The Black Eyed Peas Ферги поздравила сына с десятилетием. Также мы рассказывали, что певец Павел Зибров поздравил жену с днем рождения и представил ей музыкальный подарок.