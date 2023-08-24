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Наталка Денисенко порадовала фотосессией с возвратившимся с фронта любимым мужем

24 августа 2023 18:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталья Денисенко порадовала фотосессией с возвратившимся с фронта любимым мужчиной
Актриса Наталка Денисенко с мужем, актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наталья Денисенко устроила семейную фотосессию. На берегу реки позировала с мужем, сыном и мамой.

Фото звезда опубликовала в своем Instagram.

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Муж актрисы, Андрей Фединчик, сейчас служит в рядах ВСУ и на праздники, приехал с фронта увидеть близких. На фотографиях Наталка Денисенко вместе с семьей нежно обнимаются. Все участники фотосессии надели вышиванки.

 

Актриса Наталка Денисенко с мужем, актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с мужем, актером Андреем Фединчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Сын актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко с мужем, актером Андреем Фединчиком и мамой. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Мы украинцы. Спасибо ВСУ, и всем, кто приближает победу, что мы сегодня можем праздновать День Независимости Украины в таком кругу. Слава Украине", — прокомментировала фото звезда.

Подписчики стали благодарить мужа Денисенко, актера и военного Андрея Фединчика, за то что он защищает страну.

Наталка Денисенко в свое время откровенно рассказала, наслаждается ли жизнью во время войны.

"Мой муж сейчас далеко, он на защите нашей страны, и несколько дней назад написал мне сообщение: "...ты молодец, я знаю что тяжело, но ты много всего делаешь и радуешься жизни!". И я подумала: я действительно научилась радоваться жизни и наслаждаться в нынешних обстоятельствах…звучит страшно как-то…но это правда", — делится Денисенко.

Напомним, кума Наталки Денисенко рассказала, наказали ли россиянку, которая обидела ее дочь в гостинице.

Ранее Наталка Денисенко показала трогательное видео долгожданной встречи с мужем-военным.

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