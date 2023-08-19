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Наталка Денисенко у Чернігові із сином дивом пережила страшний вибух

19 серпня 2023 13:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Денисенко у Чернігові пережила страшний вибух
Акторка Наталка Денисенко з сином. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

19 серпня росіяни вдарили по центру Чернігова, є постраждалі та загиблі. Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко дивом не потрапила до епіцентру трагедії.

Зірка поділилася подробицями моторошної події в Instagram.

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Наталка Денисенко цими вихідними вирушила до Чернігова, де мала забрати сина. Хлопчик був у бабусі. Денисенко із сином збиралася йти гуляти центром міста, але, на щастя, затрималася.

 

Наталка Денисенко у Чернігові із сином дивом пережила страшний вибух. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Ми збиралися йти сюди гуляти, але я довго збиралася, і вибух ми застали вдома. Дуже багато загиблих і поранених. Уламки розлетілися по всьому центру", — написала у соціальній мережу Денисенко.

Також зірка показала, де саме застав її вибух.

"Ми в Чернігові, щойно пережили такий вибух. Діти злякалися дуже. Балістика. Влучання біля центру міста, драмтеатру", — підписала світлину, на якій зображена із сином у під'їзді будинку Денисенко.

 

Наталка Денисенко у Чернігові із сином дивом пережила страшний вибух. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Нагадаємо, кума Наталки Денисенко розповіла, чи покарали росіянку, яка образила її доньку у готелі.

Раніше Наталка Денисенко показала зворушливе відео довгоочікуваної зустрічі з чоловіком-військовим.

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