Наталка Денисенко похвасталась покупкой элитного авто — фото

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса Наталка Денисенко рассказала поклонникам об осуществлении своей давней мечты. Звезда похвасталась покупкой новенького роскошного авто.

Своей радостью знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram.

Читайте также:

Наталка Денисенко приобрела Mercedes

В фотоблоге актриса показала, как приехала в автосалон за своей новой машиной. Денисенко была изрядно счастлива, увидев роскошный Mercedes, который теперь принадлежит ей. В салоне знаменитость встречали по-особенному — авто украсили большим белым бантом и воздушными шариками.

Наталка Денисенко похвасталась покупкой авто. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Как призналась актриса, приобрести элитную машину было ее давней мечтой, на которую она заработала самостоятельно.

"Сегодня сбылась еще одна моя мечта. Я не могу поверить, что я сама смогла это сделать... Спасибо Богу и Вселенной", — написала Денисенко.

Впервые сев за руль своего новенького авто, Наташа не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Наталка Денисенко за рулем нового авто. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Я действительно расплакалась, потому что моя маленькая Наташа внутри меня так радовалась, что сама приобрела Мерс", — поделилась актриса.

Ранее мы писали, что известная певица на фоне развода продает свой особняк за 18 млн долларов.

Также Тоня Матвиенко похвасталась отдыхом в Эмиратах вместе с дочкой.