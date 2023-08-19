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Наталка Денисенко в Чернигове с сыном чудом пережила страшный взрыв

19 августа 2023 13:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталья Денисенко в Чернигове пережила страшный взрыв
Актриса Наталка Денисенко с сыном. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

19 августа россияне ударили по центру Чернигова, есть пострадавшие и погибшие. Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко чудом не попала в эпицентр трагедии.

Звезда поделилась подробностями жуткого события в Instagram.

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Наталка Денисенко в эти выходные отправилась в Чернигов, где должна была забрать сына. Мальчик был у бабушки. Денисенко с сыном собиралась идти гулять по центру города, но, к счастью, задержалась.

 

Наталка Денисенко в Чернигове с сыном чудом пережила страшный взрыв. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Мы собирались идти сюда гулять, но я долго собиралась, и взрыв мы застали дома. Очень много погибших и раненых. Обломки разлетелись по всему центру", — написала в социальной сети Денисенко.

Также звезда показала, где застал ее взрыв.

"Мы в Чернигове, только пережили такой взрыв... Дети испугались очень. Баллистика. Попадание возле центра города, драмтеатра", — подписала фотографию, на которой изображена с сыном в подъезде дома, Денисенко.

 

Наталка Денисенко в Чернигове с сыном чудом пережила страшный взрыв. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Напомним, кума Наталки Денисенко рассказала, наказали ли россиянку, которая обидела ее дочь в гостинице.

Ранее Наталка Денисенко показала трогательное видео долгожданной встречи с мужем-военным.

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