Наталья Денисенко в шелковом топе снялась в чувственной фотосессии

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко порадовала подписчиков нежной фотосессией. Звезда позировала в шелковом наряде, котрый демонстрировал ее стройную фигуру.

Снимками актриса поделилась в своем Instagram.

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Наталка Денисенко любит белый цвет, об этом она сама признавалась своим поклонникам. На этот раз звезда не изменила своему вкусу и устроила чувственную съемку в белом топе и юбке.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Уже скоро солнечные лучи будут не такие теплые, и кто его знает, что будет этой осенью и зимой…Но невероятные фото еще остались, так что наслаждаемся моментом, я всегда буду говорить, что тепло — оно внутри, и многое из реальности зависит от того что мы думаем и как чувствуем этот мир, мы живем на интересной планете в интересное время…И я точно не хочу спрашивать "за что", потому что интереснее спросить "для чего". Вот так и живу, а что остается?", — прокомментировала пост актриса.

Ранее звезда призналась, что с детства чувствовала себя лучшей.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Для меня, главное просто любить себя здоровой любовью, не из-за эгоизма, а с заботой. Любить своего ребенка и учить, что красота может быть в разных формах и смыслах. Для меня, главное чувствовать себя! Расширять свое восприятие, и вместе с тем, понять, что каждый имеет право на свои предпочтения. И, конечно, воспитывать в себе любовь", — убеждена Денисенко.

Напомним, кума Наталки Денисенко рассказала, наказали ли россиянку, которая обидела ее дочь в гостинице.

Ранее Наталка Денисенко показала трогательное видео долгожданной встречи с мужем-военным.