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Наталка Денисенко у спідньому влаштувала фотосесію у ванній кімнаті

10 жовтня 2023 13:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Денисенко у спідньому влаштувала фотосесію у ванній кімнаті
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Наталка Денисенко показала підписникам чергову ніжну фотосесію. Зірка у білому спідньому позувала у ванній кімнаті.

Фото Наталка виставила у Instagram.

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Акторка на серії світлин постає замріяною та демонструє своє струнке тіло у всій красі.

 

Акторка Наталка Денисенко
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко.
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Звичайно, хотілося б кожен день прокидатися так, як на фото. Але сьогодні це буде просто красива картинка для інсти", — підписала знімки Денисенко.

Також артистка опублікувала веселе відео з-за лаштунків зйомки, на яких безтурботно танцює у локації.

 

Раніше зірка зізналася, що з дитинства почувалася найкращою.

"Для мене головне — просто любити себе здоровою любовʼю, не з егоїзму, а з піклування. Любити свою дитину і вчити, що краса може бути у різних формах і змістах. Для мене головне — відчувати себе! Розширювати своє сприйняття і разом з тим зрозуміти, що кожен має право на свої вподобання. І, звичайно, плекати в собі любов", — переконана Денисенко.

Нагадаємо, Наталка Денисенко порадувала фотосесією з коханим чоловіком, який повернувся з фронту.

Раніше Наталка Денисенко відреагувала на хейт своєї пікантної фотосесії.

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