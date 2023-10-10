Наталка Денисенко у спідньому влаштувала фотосесію у ванній кімнаті
Акторка Наталка Денисенко показала підписникам чергову ніжну фотосесію. Зірка у білому спідньому позувала у ванній кімнаті.
Фото Наталка виставила у Instagram.
Спокуслива фотосесія Наталки Денисенко
Акторка на серії світлин постає замріяною та демонструє своє струнке тіло у всій красі.
"Звичайно, хотілося б кожен день прокидатися так, як на фото. Але сьогодні це буде просто красива картинка для інсти", — підписала знімки Денисенко.
Також артистка опублікувала веселе відео з-за лаштунків зйомки, на яких безтурботно танцює у локації.
Раніше зірка зізналася, що з дитинства почувалася найкращою.
"Для мене головне — просто любити себе здоровою любовʼю, не з егоїзму, а з піклування. Любити свою дитину і вчити, що краса може бути у різних формах і змістах. Для мене головне — відчувати себе! Розширювати своє сприйняття і разом з тим зрозуміти, що кожен має право на свої вподобання. І, звичайно, плекати в собі любов", — переконана Денисенко.
Нагадаємо, Наталка Денисенко порадувала фотосесією з коханим чоловіком, який повернувся з фронту.
Раніше Наталка Денисенко відреагувала на хейт своєї пікантної фотосесії.