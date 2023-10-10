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Наталка Денисенко в белье устроила фотосессию в ванной комнате

10 октября 2023 13:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Денисенко у спідньому влаштувала фотосесію у ванній кімнаті
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наталка Денисенко показала подписчикам очередную нежную фотосессию. Звезда в белом белье позировала в ванной.

Фото Наталка выставила в Instagram.

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Соблазнительная фотосессия Наталки Денисенко

Актриса на серии фотографий предстает мечтательной и демонстрирует свое стройное тело во всей красе.

 

Актриса Наталка Денисенко.
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко.
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Конечно, хотелось бы каждый день просыпаться так, как на фото. Но сегодня это будет просто красивая картинка для инсты", — подписала снимки Денисенко.

Также артистка опубликовала веселое видео с бэкстейдж съемки, на которых беззаботно танцует в локации.

 

Ранее звезда призналась, что с детства чувствовала себя лучшей.

"Для меня главное — просто любить себя здоровой любовью, не из эгоизма, а из-за заботы. Любить своего ребенка и учить, что красота может быть в разных формах и смыслах. Для меня главное — чувствовать себя! Расширять свое восприятие и вместе с тем понять, что каждый имеет право на свои предпочтения. И, конечно, взращивать в себе любовь", — убеждена Денисенко.

Напомним, Наталка Денисенко порадовала фотосессией с возвратившимся с фронта любимым мужем.

Ранее Наталка Денисенко отреагировала на хейт своей пикантной фотосессии.

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