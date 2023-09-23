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Наталка Денисенко відреагувала на хейт своєї пікантної фотосесії

23 вересня 2023 11:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Денисенко відреагувала на хейт своєї пікантної фотосесії
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Наталка Денисенко відреагувала на критику своїх відвертих фото. Зірка вкотре запевнила, що любов до себе важлива.

Про це акторка заявила у своєму Instagram.

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Милуватися собою для жінки — завжди на часі

Нещодавно Денисенко порадувала прихильників черговою пікантною фотосесією. У ній зірка знялася повністю оголеною. Однак не всі підписники були задоволені тематикою зйомки. Деякі запевнили, що зараз такі фото не доречні.

 

Акторка Наталка Денисенко не стала мовчата на критику. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Акторка Наталка Денисенко не стала мовчата на критику. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Фотосесія Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Фотосесія Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Фотосесія Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Фотосесія Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Їду в таксі і читаю коментарі під останнім дописом… Любити себе і милуватися собою для жінки — завжди на часі. А от досі не писати і не вчити українську — це не на часі", — відповіла на хейт акторка.

До речі, Денисенко раніше вже не залишала без уваги публічну критику її зовнішнього вигляду. Цього літа вона була на відпочинку у Туреччині, де продемонструвала дуже спокусливий купальник, після чого отримала шквал хейту. За словами акторки, купальник був досить пристойним, і її чоловік був у захваті від фото, і це для неї головне.

Нагадаємо, Наталка Денисенко порадувала фотосесією з коханим чоловіком, який повернувся з фронту.

Раніше Наталка Денисенко у шовковому топі знялась у чуттєвій фотосесії.

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