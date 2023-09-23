Наталка Денисенко відреагувала на хейт своєї пікантної фотосесії
Акторка Наталка Денисенко відреагувала на критику своїх відвертих фото. Зірка вкотре запевнила, що любов до себе важлива.
Про це акторка заявила у своєму Instagram.
Милуватися собою для жінки — завжди на часі
Нещодавно Денисенко порадувала прихильників черговою пікантною фотосесією. У ній зірка знялася повністю оголеною. Однак не всі підписники були задоволені тематикою зйомки. Деякі запевнили, що зараз такі фото не доречні.
"Їду в таксі і читаю коментарі під останнім дописом… Любити себе і милуватися собою для жінки — завжди на часі. А от досі не писати і не вчити українську — це не на часі", — відповіла на хейт акторка.
До речі, Денисенко раніше вже не залишала без уваги публічну критику її зовнішнього вигляду. Цього літа вона була на відпочинку у Туреччині, де продемонструвала дуже спокусливий купальник, після чого отримала шквал хейту. За словами акторки, купальник був досить пристойним, і її чоловік був у захваті від фото, і це для неї головне.
Нагадаємо, Наталка Денисенко порадувала фотосесією з коханим чоловіком, який повернувся з фронту.
Раніше Наталка Денисенко у шовковому топі знялась у чуттєвій фотосесії.