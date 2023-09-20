Наталья Денисенко ответила хейтерам на упреки, что она "плохая мама"

Наталка Денисенко ответила хейтерам на упреки, что она "плохая мама"
Актриса Наталка Денисенко стала жертвой критики со стороны своих подписчиков. Звезду обвинили в том, что она плохо исполняет свои обязанности в роли мамы.
Об этом актриса сообщила в своем Instagram.
Критика подписчиков
Актриса Наталка Денисенко в социальных сетях часто делится контентом, в котором показывает, как совмещает работу и материнство. Иногда звезда берет своего пятилетнего сына Андрея с собой на работу. В этот раз она с мальчиком отправилась на студию, где занималась озвучиванием мультфильма.
Но некоторым подписчикам звезды показалось, что она уделяет мало внимания ребенку. Актриса ответила на упреки.
"Это что, значит, я плохая мама? Взять какао в кафе на одном из самых крутых телеканалов Украины. Есть мороженое и смотреть, как мама озвучивает мультики. Ужас, конечно", — ответила Денисенко.
На видео, которым поделилась Наталка, Андрей лакомится какао и наблюдает за работой мамы.
Напомним, кума Наталки Денисенко рассказала, наказали ли россиянку, которая обидела ее дочь в гостинице.
Ранее Наталка Денисенко показала трогательное видео долгожданной встречи с мужем-военным.