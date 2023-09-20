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Наталка Денисенко ответила хейтерам на упреки, что она "плохая мама"

20 сентября 2023 12:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталья Денисенко ответила хейтерам на упреки, что она "плохая мама"
Актриса Наталья Денисенко с сыном. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наталка Денисенко стала жертвой критики со стороны своих подписчиков. Звезду обвинили в том, что она плохо исполняет свои обязанности в роли мамы.

Об этом актриса сообщила в своем Instagram.

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Критика подписчиков

Актриса Наталка Денисенко в социальных сетях часто делится контентом, в котором показывает, как совмещает работу и материнство. Иногда звезда берет своего пятилетнего сына Андрея с собой на работу. В этот раз она с мальчиком отправилась на студию, где занималась озвучиванием мультфильма.

 

Актрису Наталre Денисенко раскритиковали за ее отношение к сыну. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Сын Наталrb Денисенко, Андрей. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Но некоторым подписчикам звезды показалось, что она уделяет мало внимания ребенку. Актриса ответила на упреки.

"Это что, значит, я плохая мама? Взять какао в кафе на одном из самых крутых телеканалов Украины. Есть мороженое и смотреть, как мама озвучивает мультики. Ужас, конечно", — ответила Денисенко.

На видео, которым поделилась Наталка, Андрей лакомится какао и наблюдает за работой мамы.

Напомним, кума Наталки Денисенко рассказала, наказали ли россиянку, которая обидела ее дочь в гостинице.

Ранее Наталка Денисенко показала трогательное видео долгожданной встречи с мужем-военным.

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