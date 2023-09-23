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Наталка Денисенко отреагировала на хейт своей пикантной фотосессии

23 сентября 2023 11:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталья Денисенко отреагировала на хейт своей пикантной фотосессии
Актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наталка Денисенко отреагировала на критику своих откровенных фото. Звезда еще раз заверила, что любовь к себе важна.

Об этом актриса заявила в своем Instagram.

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Любоваться собой для женщины — всегда ко времени

Недавно Дениснеко порадовала поклонников очередной пикнатной фотосессией. В ней звезда снялась полностью обнаженной. Однако не все подписчики были довольны тематикой съемки. Некоторые  заверили, что сейчас такие фото не уместны.

 

Актриса Наталка Денисенко не стала молчать на критику. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко не стала молчать на критику. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Фотосессия Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Фотосессия Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Фотосессия Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Фотосессия Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Еду в такси и читаю комментарии под последним постом…Любить себя и любоваться собой для женщины — всегда ко времени. А вот до сих пор не писать и не учить украинский — это не ко времени", — ответила на хейт актриса.

Кстати, Денисенко раньше уже не оставляла без внимания публичную критику ее внешнего вида. Этим летом она была на отдыхе в Турции, где продемонстрировала очень соблазнительный купальник, после чего получила шквал хейта. По словам актрисы, купальник был достаточно приличным, и ее муж был в восторге от фото, и это для нее главное.

Напомним, Наталка Денисенко порадовала фотосессией с возвратившимся с фронта мужем.

Ранее Наталка Денисенко в шелковом топе снялась в чувственной фотосессии.

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