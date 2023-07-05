Наталья Денисенко призналась, наслаждается ли жизнью во время войны

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко откровенно ответила на вопрос, наслаждается ли жизнью во время войны. Ведь, судя по фото звезды "Крепостной", может показаться, что она ведет довольно беззаботную жизнь.

На эту тему звезда поразмышляла в своем Instagram.

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Научилась радоваться и наслаждаться

Денисенко призналась, что после недавней поездки во Львов у нее остались красивые фото. На фотографиях Денисенко довольно позирует на фоне дворца Потоцких.

"Мой муж сейчас далеко, он на защите нашей страны, и несколько дней назад написал мне сообщение: "...ты молодец, я знаю что тяжело, но ты много всего делаешь и радуешься жизни!". И я подумала: я действительно научилась радоваться жизни и наслаждаться в нынешних обстоятельствах…звучит страшно как-то…но это правда", — делится Денисенко.

Актриса призвала не забывать о войне и каждый день делать хоть что-то ради победы.

Что это может быть, по мнению Денисенко:

1. Говорить на украинском

2. Потреблять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО украинский и украиноязычный контент

3. Работать и платить налоги в бюджет страны

4. Покупать украинское

5. Репост/Донат

6. Благодарность военным за защиту

7. Помогать военным так как можете!

8. Не ругаться

9. Распространять правдивую информацию, плести сетки, рисовать рисунки, варить пищу — в поддержку ВСУ…все что угодно…

10. Любить своих

"И никогда не забывать потом какой ценой досталась нам победа! Есть такая техника: чтобы твое желание воплотилось в реальность, надо представить, какие у тебя будут внутренние чувства, когда это произойдет, и почувствовать это на самом деле, таким образом уговаривая пространство, что воплощение этого желания повлияет на вас очень хорошо. Поэтому живите, радуйтесь, но не забывайте действовать", — говорит Денисенко.

Напомним, в семье актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика, который защищает нашу страну в рядах ВСУ, случилось горе. Умер отец звездного военнослужащего.

Ранее стало известно, что Наталка Денисенко поздравила новую жену Владимира Остапчука с днем рождения.