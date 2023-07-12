Наталья Денисенко призналась, делала ли пластические операции

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко рассказала, делала ли какие-то манипуляции с внешностью. Звезда не скрывает, что уход за собой, важная составляющая ее жизни.

Об этом звезда сказала в своем Instagram.

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Актриса Наталка Денисенко рассказала, что регулярный поход к косметологу, для нее это забота о себе, и она не является чем-то особенным. Поэтому звезда регулярно делает процедуры красоты.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Первое что я сделала когда вернулась в Киев, после того как мы с сынишкой убегали от войны на запад страны — записалась во все свои любимые салоны красоты. А сейчас перед отпуском вообще — святое. У меня нет никакой пластической операции, я не злоупотребляю инъекциями красоты, поэтому качественная косметика и постоянный профессиональный уход для меня — это привычно", — говорит актриса.

По словам Дениснеко, процедуры в Украине значительно дешевле, чем в Европе. Актриса призналась, что имеет и такой опыт.

"Теперь понятно, почему у нас в Украине самые красивые женщины — потому что у нас лучшие клиники и специалисты в сфере красоты", — подытожила звезда "Крепостной".

Ранее стало известно, что Наталка Денисенко поздравила новую жену Владимира Остапчука с днем рождения.

Напомним, жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, весной сделала несколько пластических операций. Блогер "поработала" над носом и подбородком. Екатерина Репяхова поделилась фото "до" и "после".