Співачка Наталка Карпа з донькою та чоловіком. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Співачка Наталка Карпа з чоловіком-військовим Євгеном Тереховим та їхньою донькою знялась у сімейній фотосесії. Пара зачарувала ідилією у квітучому полі гортензій.

Щаслива родина

Наталка Карпа влаштувала сімейну фотосесію разом з чоловіком та 3-річною донечкою Златою. Вони весело позували на камеру та ніжно обіймалися.

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Наталка Карпа зачарувала сімейною фотосесією у квітучому полі. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Наталка Карпа зачарувала сімейною фотосесією у квітучому полі. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Підписники Карпи відзначили, що ради за її родину, адже вочевидь, проблеми у стосунках з чоловіком у минулому. Ще наприкінці 2021 року артистка розповідала, що вони з Євгеном Тереховим переживають кризу. Стосунки пари змінилися після народження доньки Злати. Подружжя навіть роз'їхалося та не жило разом. Коли почалася повномасштабна війна, Наталка та Євген поставили їхні стосунки на паузу.

Раніше Наталка Карпа поділилася відео зустрічі доньки з батьком.

Нагадаємо, Осадча зачарувала мережу ексклюзивними фото молодших синів.