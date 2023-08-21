Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наталка Карпа зачарувала сімейною фотосесією у квітучому полі arrow

Наталка Карпа зачарувала сімейною фотосесією у квітучому полі

21 серпня 2023 13:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Карпа зачарувала сімейною фотосесією у квітучому полі
Співачка Наталка Карпа з донькою та чоловіком. Фото: instagram.com/natalkakarpa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Наталка Карпа з чоловіком-військовим Євгеном Тереховим та їхньою донькою знялась у сімейній фотосесії. Пара зачарувала ідилією у квітучому полі гортензій.

Щаслива родина

Наталка Карпа влаштувала сімейну фотосесію разом з чоловіком та 3-річною донечкою Златою. Вони весело позували на камеру та ніжно обіймалися.

Читайте також:

 

Наталка Карпа зачарувала сімейною фотосесією у квітучому полі. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

 

Наталка Карпа зачарувала сімейною фотосесією у квітучому полі. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

 

Підписники Карпи відзначили, що ради за її родину, адже вочевидь, проблеми у стосунках з чоловіком у минулому. Ще наприкінці 2021 року артистка розповідала, що вони з Євгеном Тереховим переживають кризу. Стосунки пари змінилися після народження доньки Злати. Подружжя навіть роз'їхалося та не жило разом. Коли почалася повномасштабна війна, Наталка та Євген поставили їхні стосунки на паузу.

Раніше Наталка Карпа поділилася відео зустрічі доньки з батьком.

Нагадаємо, Осадча зачарувала мережу ексклюзивними фото молодших синів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз