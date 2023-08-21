Наталка Карпа зачарувала сімейною фотосесією у квітучому полі

Певица Наталья Карпа с дочерью и мужем. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Певица Наталка Карпа с мужем-военным Евгением Тереховым и их дочерью снялась в семейной фотосессии. Пара очаровала идиллией в цветущем поле гортензий.

Счастливая семья

Наталка Карпа устроила семейную фотосессию вместе с мужем и 3-летней дочкой Златой. Они весело позировали на камеру и нежно обнимались.

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Наталка Карпа очаровала семейной фотосессией в цветущем поле. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Наталка Карпа очаровала семейной фотосессией в цветущем поле. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Подписчики Карпы отметили, что рады за ее семью, ведь очевидно, проблемы в отношениях с мужем в прошлом. Еще в конце 2021 артистка рассказывала, что они с Евгением Тереховым переживают кризис. Отношения пары изменились после рождения дочери Златы. Супруги даже разъехались и не жили вместе. Когда началась полномасштабная война, Наталка и Евгений поставили их отношения на паузу.

Ранее Наталка Карпа поделилась видео встречи дочери с отцом.

Напомним, Осадчая очаровала сеть эксклюзивными фото младших сыновей.