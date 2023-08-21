Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Наталка Карпа очаровала семейной фотосессией в цветущем поле arrow

Наталка Карпа очаровала семейной фотосессией в цветущем поле

21 августа 2023 13:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Карпа зачарувала сімейною фотосесією у квітучому полі
Певица Наталья Карпа с дочерью и мужем. Фото: instagram.com/natalkakarpa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Наталка Карпа с мужем-военным Евгением Тереховым и их дочерью снялась в семейной фотосессии. Пара очаровала идиллией в цветущем поле гортензий.

Счастливая семья

Наталка Карпа устроила семейную фотосессию вместе с мужем и 3-летней дочкой Златой. Они весело позировали на камеру и нежно обнимались.

Читайте также:

 

Наталка Карпа очаровала семейной фотосессией в цветущем поле. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

 

Наталка Карпа очаровала семейной фотосессией в цветущем поле. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

 

Подписчики Карпы отметили, что рады за ее семью, ведь очевидно, проблемы в отношениях с мужем в прошлом. Еще в конце 2021 артистка рассказывала, что они с Евгением Тереховым переживают кризис. Отношения пары изменились после рождения дочери Златы. Супруги даже разъехались и не жили вместе. Когда началась полномасштабная война, Наталка и Евгений поставили их отношения на паузу.

Ранее Наталка Карпа поделилась видео встречи дочери с отцом.

Напомним, Осадчая очаровала сеть эксклюзивными фото младших сыновей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз