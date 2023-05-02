Намекают на свадьбу? Дантес услышал желаемое "Да" от Кацуриной у Эйфелевой башни

Бизнесвумен Даша Кацурин и шоумен Владимир Дантес. Фото: коллаж Новини.LIVE

С прошлого года шоумены Владимир Дантес и Алексей Дурнев выступают в разных уголках Европы в рамках тура "Пожежа". Звездные парни общаются с украинцами, шутят, обсуждают серьезные темы, а также собирают деньги на нужды ВСУ. Дантес и Дурнев отправились во Францию, а компанию им составила девушка Владимира, бизнесвумен Даша Кацурин.

Об этом шоумен рассказал в своих Instastories.

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Даша и Вова начали встречаться в прошлом году после того, как развелись. Их бывшие, а именно певица Надя Дорофеева и ресторатор блогер Миша Кацурин объявили о своем романе. Фактически бывшие друзья обменялись партнерами.

Кацурина, воспитывающая двоих детей от Миши, живет сейчас в Варшаве (Польша). Иногда их посещает Дантес. Звездная парочка редко радует подписчиков совместными фото и видео. Впрочем, Даша показала, как Дантес и Дурнев развлекались в поезде по дороге в Париж.

Дантес и Дурнев едут в Париж. Фото: Instastories/dasha_katsurina

Но сюрприз ждал шоумена у Эйфелевой башни. Дантес отметил на камеру, что показал Даше символ романтики. На что Кацурина заявила, что согласна выйти замуж за Владимира и похвасталась кольцом на руке.

В видео знаменитости развлекаются и шутят, впрочем, вполне возможно свадьба не за горами. На "радость" поклонникам и своим бывшим.

Напомним, ранее мы писали, что Дантес поздравил Дашу Кацурину с днем рождения и показал ее стройные ноги. Также мы рассказывали, что Дурнев высмеял жалующихся на жизнь россиян.