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Нацвідбір на Дитяче "Євробачення-2023": дедлайни та як подати заявку

19 червня 2023 11:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Нацвідбір на Дитяче "Євробачення-2023": дедлайни та як подати заявку
Дитяче "Євробачення-2023". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулими вихідними медіакомпанія "Суспільне Мовлення" розпочала приймання заявок на участь у Національному відборі на Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2023" за новими правилами. 

Про це повідомляється на сайті холдингу. 

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Як подати заявку

Нацвідбір мав розпочатися раніше, проте через хакерську атаку на "Суспільне Мовлення" запуск було відкладено. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються до 9 липня включно через форму на сайті.  Музичною продюсеркою стала співачка Світлана Тарабарова.

Цьогорічна заявка на участь у Нацвідборі складається з двох відеозаписів живого виконання пісень: кавер-версії популярної пісні та рекомендованої авторської пісні за наявності або ж просто двох каверів в різних стилях. У разі проходження до фіналу учасника, який не матиме авторської пісні, "Суспільне Мовлення" надасть фіналісту пісню. 

У випадку подання учасником авторської пісні вимогами передбачений хронометраж від 2,5 до 3 хвилин. Крім того, пісня не повинна бути оприлюдненою до 1 травня 2023 року, а текст пісні має бути щонайменше на 60% україномовним.

Участь в Нацвідборі можуть взяти діти віком від 9 до 14 років. Як і в попередні роки, до участі у відборі допускаються як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2023" пройде у Франції під гаслом "Герої". Фінал конкурсу выдбудеться 26 листопада в Палаці Нікая у Ніцці. На арені, що вміщує 6000 глядачів, свого часу виступали такі артисти, як Мадонна, Бейонсе та Девід Боуї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що держсекретар США похвалив учасника Нацвідбору на "Євробачення-2023" з ЗСУ. Також ми розповідали, що менеджмент TVORCHI прокоментував низькі бали від деяких країн на "Євробаченні".

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