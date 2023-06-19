Нацотбор на Детское "Евровидение-2023": дедлайны и как подать заявку

Детское "Евровидение-2023". Фото: Google

В минувшие выходные медиакомпания "Суспільне Мовлення" начала прием заявок на участие в Национальном отборе на Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" по новым правилам.

Об этом сообщается на сайте холдинга.

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Как подать заявку

Нацотбор должен был начаться раньше, однако из-за хакерской атаки на "Суспільне Мовлення" запуск был отложен. Заявки на участие в Национальном отборе принимаются до 9 июля включительно через форму на сайте. Музыкальным продюсером стала певица Светлана Тарабарова.

Нынешняя заявка на участие в Нацотборе состоит из двух видеозаписей живого исполнения песен: кавер-версии популярной песни и рекомендованой авторской песни при наличии или просто двух каверов в разных стилях. В случае прохождения в финал участника, не имеющего авторской песни, "Суспільне Мовлення" предоставит финалисту песню.

В случае представления автором песни требованиями предусмотрен хронометраж от 2,5 до 3 минут. Кроме того, песня не должна быть обнародована до 1 мая 2023 года, а текст песни должен быть по меньшей мере на 60% украиноязычным.

Участие в Нацотборе могут принять дети от 9 до 14 лет. Как и в предыдущие годы, к участию в отборе допускаются как сольные исполнители, так и группы, состав которых не превышает 6 человек.

Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет во Франции под лозунгом "Герои". Финал конкурса состоится 26 ноября во Дворце Никая в Ницце. На арене, вмещающей 6000 зрителей, в свое время выступали такие артисты, как Мадонна, Бейонсе и Дэвид Боуи.

Напомним, ранее мы писали, что госсекретарь США похвалил участника Нацотбора на "Евровидении-2023" по ВСУ. Также мы рассказывали, что менеджмент TVORCHI прокомментировал низкие баллы некоторых стран на "Евровидении".