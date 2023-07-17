Натуральная красота: Дорофеева поразила фото без макияжа

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева не боится экспериментировать со сценическими образами. В реальной жизни красавица тоже отличается ярким имиджем.

На этот раз Даша поделилась фото в Instagram без фильтров и макияжа.

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Надя Дорофеева вдохновила подписчиков своим откровенным фото без ретуши. Звезда призвала фолловеров любить себя.

"Хочу, чтобы мы, девушки, любили и принимали себя такими, какие мы есть. Со всеми нашими порами, растяжками и неидеальными волосами. Девушки, вы прекрасны", — написала певица.

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Уже через несколько часов звезда опубликовала фото во время макияжа и с визажистом.

Недавно Надя Дорофеева удивила новостью, звезда вышла замуж за ресторатора и музыканта Мишу Кацурина. Свадьба была камерной, а платье невеста увидела во время модного показа.

Надя выбрала силуэтное платье в богемном стиле экологичного украинского бренда TG Botanical, деликатную вуаль ручной работы The Coat by Katya Silchenko и ботильоны-таби Maison Margiela.

Жених надел пиджак Maison Margiela, брюки свободного кроя, белую рубашку, кеды и кепку, которую подарила ему Надя.

Напомним, певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой.

Публикация о свадьбе Нади и Миши для многих коллег Дорофеевой и Кацурина стала неожиданностью.