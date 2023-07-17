Натуральная красота: Дорофеева поразила фото без макияжа

Натуральная красота: Дорофеева поразила своим фото без макияжа
Певица Надя Дорофеева не боится экспериментировать со сценическими образами. В реальной жизни красавица тоже отличается ярким имиджем.
На этот раз Даша поделилась фото в Instagram без фильтров и макияжа.
Красавица такая, как есть
Надя Дорофеева вдохновила подписчиков своим откровенным фото без ретуши. Звезда призвала фолловеров любить себя.
"Хочу, чтобы мы, девушки, любили и принимали себя такими, какие мы есть. Со всеми нашими порами, растяжками и неидеальными волосами. Девушки, вы прекрасны", — написала певица.
Уже через несколько часов звезда опубликовала фото во время макияжа и с визажистом.
Недавно Надя Дорофеева удивила новостью, звезда вышла замуж за ресторатора и музыканта Мишу Кацурина. Свадьба была камерной, а платье невеста увидела во время модного показа.
Надя выбрала силуэтное платье в богемном стиле экологичного украинского бренда TG Botanical, деликатную вуаль ручной работы The Coat by Katya Silchenko и ботильоны-таби Maison Margiela.
Жених надел пиджак Maison Margiela, брюки свободного кроя, белую рубашку, кеды и кепку, которую подарила ему Надя.
Напомним, певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой.
Публикация о свадьбе Нади и Миши для многих коллег Дорофеевой и Кацурина стала неожиданностью.