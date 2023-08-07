Навчилася бути щасливою: Наталка Денисенко в акваріумі приміряла сукню-сітку

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко порадувала прихильників оригінальним відео. Зірка знялась у незвичній обстановці та заговорила про те, як навчилася бути щасливою.

Відео акторка показала у своєму Instagram.

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У ролику Денисенко занурилася у скляну ємність в сукні-сітці. Зірка не дихає, але за деякий час підіймається з води та щасливо посміхається.

"Просто дихай. Іноді, це все що лишається. Дихати, продовжувати жити і діяти,робити те, що маєш. Як не дивно, і можливо, сумно, але я навчилася бути щасливою і насолоджуватися життям , в нинішніх реаліях, тому що зрозуміла — іншого часу у мене не буде … життя вже триває! Тому видихаємо і цінуємо кожен день", — говорить акторка.

Наталка Денисенко вже відверто відповідала на питання, чи насолоджується життям під час війни.

"Мій чоловік зараз далеко, він на захисті нашої країни, і декілька днів тому написав мені повідомлення: "…ти молодець, я знаю що важко, але ти багато всього робиш і радієш життю!". І я подумала: я дійсно навчилася радіти життю і насолоджуватись в нинішніх обставинах…звучить страшно якось…але це правда", — ділиться Денисенко.

Нагадаємо, кума Наталки Денисенко розповіла, чи покарали росіянку, яка образила її доньку у готелі.

Раніше Наталка Денисенко показала зворушливе відео довгоочікуваної зустрічі з чоловіком-військовим.