Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Научилась быть счастливой: Наталка Денисенко примерила в аквариуме платье-сетку arrow

Научилась быть счастливой: Наталка Денисенко примерила в аквариуме платье-сетку

7 августа 2023 16:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Навчилася бути щасливою: Наталка Денисенко в акваріумі приміряла сукню-сітку
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наталка Денисенко порадовала поклонников оригинальным видео. Звезда снялась в необычной обстановке и заговорила о том, как научилась быть счастливой.

Видео актриса показала в своем Instagram.

Читайте также:

Актриса-русалка

В ролике Денисенко погрузилась в стеклянную емкость в платье-сетке. Звезда не дышит, но через некоторое время поднимается из воды и счастливо улыбается.

 

"Просто дыши. Иногда, это все что остается. Дышать, продолжать жить и действовать, делать то, что должен. Как ни странно, и возможно, грустно, но я научилась быть счастливой и наслаждаться жизнью, в нынешних реалиях, потому что поняла — другого времени у меня не будет…жизнь уже продолжается! Поэтому выдыхаем и ценим каждый день", — говорит актриса.

Наталка Денисенко уже откровенно отвечала на вопрос, наслаждается ли жизнью во время войны.

"Мой муж сейчас далеко, он на защите нашей страны, и несколько дней назад написал мне сообщение: "...ты молодец, я знаю что тяжело, но ты много всего делаешь и радуешься жизни!". И я подумала: я действительно научилась радоваться жизни и наслаждаться в нынешних обстоятельствах…звучит страшно как-то…но это правда", — делится Денисенко.

Напомним, кума Наталки Денисенко рассказала, наказали ли россиянку, которая оскорбила ее дочь в гостинице.

Ранее Наталка Денисенко показала трогательное видео долгожданной встречи с мужем-военным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз