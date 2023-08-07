Навчилася бути щасливою: Наталка Денисенко в акваріумі приміряла сукню-сітку

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко порадовала поклонников оригинальным видео. Звезда снялась в необычной обстановке и заговорила о том, как научилась быть счастливой.

Видео актриса показала в своем Instagram.

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В ролике Денисенко погрузилась в стеклянную емкость в платье-сетке. Звезда не дышит, но через некоторое время поднимается из воды и счастливо улыбается.

"Просто дыши. Иногда, это все что остается. Дышать, продолжать жить и действовать, делать то, что должен. Как ни странно, и возможно, грустно, но я научилась быть счастливой и наслаждаться жизнью, в нынешних реалиях, потому что поняла — другого времени у меня не будет…жизнь уже продолжается! Поэтому выдыхаем и ценим каждый день", — говорит актриса.

Наталка Денисенко уже откровенно отвечала на вопрос, наслаждается ли жизнью во время войны.

"Мой муж сейчас далеко, он на защите нашей страны, и несколько дней назад написал мне сообщение: "...ты молодец, я знаю что тяжело, но ты много всего делаешь и радуешься жизни!". И я подумала: я действительно научилась радоваться жизни и наслаждаться в нынешних обстоятельствах…звучит страшно как-то…но это правда", — делится Денисенко.

Напомним, кума Наталки Денисенко рассказала, наказали ли россиянку, которая оскорбила ее дочь в гостинице.

Ранее Наталка Денисенко показала трогательное видео долгожданной встречи с мужем-военным.