Навчилася бути щасливою: Наталка Денисенко в акваріумі приміряла сукню-сітку

Научилась быть счастливой: Наталка Денисенко примерила в аквариуме платье-сетку
Актриса Наталка Денисенко порадовала поклонников оригинальным видео. Звезда снялась в необычной обстановке и заговорила о том, как научилась быть счастливой.
Видео актриса показала в своем Instagram.
Актриса-русалка
В ролике Денисенко погрузилась в стеклянную емкость в платье-сетке. Звезда не дышит, но через некоторое время поднимается из воды и счастливо улыбается.
"Просто дыши. Иногда, это все что остается. Дышать, продолжать жить и действовать, делать то, что должен. Как ни странно, и возможно, грустно, но я научилась быть счастливой и наслаждаться жизнью, в нынешних реалиях, потому что поняла — другого времени у меня не будет…жизнь уже продолжается! Поэтому выдыхаем и ценим каждый день", — говорит актриса.
Наталка Денисенко уже откровенно отвечала на вопрос, наслаждается ли жизнью во время войны.
"Мой муж сейчас далеко, он на защите нашей страны, и несколько дней назад написал мне сообщение: "...ты молодец, я знаю что тяжело, но ты много всего делаешь и радуешься жизни!". И я подумала: я действительно научилась радоваться жизни и наслаждаться в нынешних обстоятельствах…звучит страшно как-то…но это правда", — делится Денисенко.
Напомним, кума Наталки Денисенко рассказала, наказали ли россиянку, которая оскорбила ее дочь в гостинице.
Ранее Наталка Денисенко показала трогательное видео долгожданной встречи с мужем-военным.