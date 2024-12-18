Назар Грабар прокоментував відмову від участі в шоу "Холостяк"

Український військовий та актор Назар Грабар. Фото: скриншот YouTube

Нещодавно мережу облетіла новина про те, що героєм 13 сезону шоу "Холостяк" мав стати актор Назар Грабар. Зірка підтвердив цю інформацію та пояснив, чому відмовився від пропозиції каналу СТБ.

Про це він розповів в подкасті блогерки Аліни Шаманської "Розлучена".

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Колишній боєць ЗСУ зізнався, що навіть не одразу зрозумів, що пройшов кастинг у популярному реаліті. Актор невимушено поспілкувався із представниками телеканалу і згодом отримав запрошення у шоу.

"Я пройшов, але я не зрозумів, що це був він. Мені зателефонувала редакторка з каналу СТБ, і ми просто спілкувалися, як в інтерв'ю. Я сидів у машині та ми розмовляли. Через тиждень мені написали: "Вітаємо, ми Вас взяли!" Я такий: "Куди мене взяли?" — поділився Грабар.

Згодом хлопець зустрівся з режисером та директором СТБ та переконав їх у тому, що він не підходить на роль "холостяка", і справа не у його особистому житті. Спочатку Грабар посміявся та заявив, що він "крутіший за шоу", проте таки розкрив причину відмови від участі в реаліті.

"В "Холостяк" я не пішов, тому що не готовий виконувати те, що від мене будуть хотіти робити. І це шоу не про кохання. Це шоу не про любов. Це шоу не про пари. Це шоу про піар і всьо. На "Холостяк" ідуть за медійністю", — пояснив актор.

Раніше Олександр Терен відреагував на наклепи про його поранення, які почали ширитися в мережі.

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