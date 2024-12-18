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Назар Грабар раскрыл, как прошел кастинг "Холостяка"

18 декабря 2024 19:25
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Назар Грабарь прокомментировал отказ от участия в шоу "Холостяк"
Украинский военный и актер Назар Грабар. Фото: скриншот YouTube
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Недавно сеть облетела новость о том, что героем 13 сезона шоу "Холостяк" должен был стать актер Назар Грабар. Звезда подтвердил эту информацию и объяснил, почему отказался от предложения канала СТБ.

Об этом он рассказал в подкасте блоггерши Алины Шаманской "Розлучена".

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Бывший боец ВСУ признался, что даже не сразу понял, что прошел кастинг в популярном реалити. Актер непринужденно пообщался с представителями телеканала и получил приглашение в шоу.

"Я прошел, но я не понял, что это был он. Мне позвонила редактор из канала СТБ и мы просто общались как в интервью. Я сидел в машине, и мы разговаривали. Через неделю мне написали: "Поздравляем, мы Вас взяли! "Я такой: "Куда меня взяли?"", — поделился Грабар.

После он встретился с режиссером и директором СТБ и убедил их в том, что он не подходит на роль "холостяка" и дело не в его личной жизни. Сначала Грабар посмеялся и заявил, что он "круче шоу", однако раскрыл причину отказа от участия в реалити.

"В "Холостяк" я не пошел, потому что я не готов выполнять то, что от меня будут хотеть делать. И это шоу не о любви. Это шоу не о любви. Это шоу не о парах. Это шоу про пиар и все. На "Холостяк" идут за медийностью", — объяснил актер.

Ранее Александр Терен отреагировал на клевету о его ранениях, которые начали распространяться в сети.

Также мы рассказывали, как прошел седьмой выпуск шоу "Холостяк" и кто из девушек покинул проект в шаге от полуфинала.

шоу Холостяк украинские звезды интервью Назар Грабар соцсети

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