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Не будь, як Павлік: військові потролили скандального виконавця

21 травня 2023 05:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не будь, як Павлік: військові потролили скандального виконавця
Віктор Павлік хизується спецперепусткою. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Скандал зі спецперепусткою навколо співака Віктора Павліка та його дружини Катерини Реп'яхової не вщухає. Українці засуджують, висміюють, тролять та створюють фотожаби. 

До тролінгу виконавця "Шикидима" долучилися й українські захисники. Так, військові висміяли Павліка з його спецперепусткою і зняли відео, коли їхали Південним мостом:

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"Гей, Павлік, бачиш? Їдемо Південним мостом. Не кожному це доступно. Їдемо, до речі, без перепустки. Щоправда, на "Хамі" і в Бахмут. Але нічого", — каже у відео захисник і сміється.

Скандал із спецперепусткою

Співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп’яхова потрапили у гучний скандал кілька днів тому.

Дружина співака, блогерка Катерина Реп'яхова, зняла та виклала в Instagram відео, як вони машиною мчать по Південному мосту в Києві. Жінка хизувалась, що вони так швидко і безперешкодно їдуть, бо мають "чарівний папірець" під назвою спецперепустка. І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка.

Згодом, Реп’яхова зрозуміла масштаб трагедії і поквапилася видалити відео. Також Катерина виправдалася за ролик і сказала, що "невдало пожартувала".

Потім до Віктора Павліка навідалася поліція, яка провела зі співаком виховну бесіду, а також вилучила спецперепустку.

Також 18 травня стало відомо, що у Німеччині скасували благодійний концерт за участі співака через цей скандал.

Нагадаємо, журналісти поспілкувалися із представниками КМДА та Київської міської військової адміністрації (КМВА), а також із військовими, щоб з’ясувати, як артист міг отримати документ, через який він потрапив у гучний скандал.

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