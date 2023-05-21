Не будь, як Павлік: військові потролили скандального виконавця
Скандал зі спецперепусткою навколо співака Віктора Павліка та його дружини Катерини Реп'яхової не вщухає. Українці засуджують, висміюють, тролять та створюють фотожаби.
До тролінгу виконавця "Шикидима" долучилися й українські захисники. Так, військові висміяли Павліка з його спецперепусткою і зняли відео, коли їхали Південним мостом:
"Гей, Павлік, бачиш? Їдемо Південним мостом. Не кожному це доступно. Їдемо, до речі, без перепустки. Щоправда, на "Хамі" і в Бахмут. Але нічого", — каже у відео захисник і сміється.
Скандал із спецперепусткою
Співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп’яхова потрапили у гучний скандал кілька днів тому.
Дружина співака, блогерка Катерина Реп'яхова, зняла та виклала в Instagram відео, як вони машиною мчать по Південному мосту в Києві. Жінка хизувалась, що вони так швидко і безперешкодно їдуть, бо мають "чарівний папірець" під назвою спецперепустка. І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка.
Згодом, Реп’яхова зрозуміла масштаб трагедії і поквапилася видалити відео. Також Катерина виправдалася за ролик і сказала, що "невдало пожартувала".
Потім до Віктора Павліка навідалася поліція, яка провела зі співаком виховну бесіду, а також вилучила спецперепустку.
Також 18 травня стало відомо, що у Німеччині скасували благодійний концерт за участі співака через цей скандал.
Нагадаємо, журналісти поспілкувалися із представниками КМДА та Київської міської військової адміністрації (КМВА), а також із військовими, щоб з’ясувати, як артист міг отримати документ, через який він потрапив у гучний скандал.