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Не будь, как Павлик: военные потроллили скандального исполнителя

21 мая 2023 05:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не будь, как Павлик: военные потроллили скандального исполнителя
Виктор Павлик кичится спецпропуском. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Скандал со спецпропуском вокруг певца Виктора Павлика и его жены Екатерины Репьяховой не утихает. Украинцы осуждают, высмеивают, троллят и создают фотожабы.

К троллингу исполнителя "Шикидыма" присоединились и украинские защитники. Так, военные высмеяли Павлика с его спецпропуском и сняли видео, когда ехали по Южному мосту:

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"Эй, Павлик, видишь? Едем по Южному мосту. Не каждому это доступно. Едем, кстати, без пропуска. Правда, на "Хамме" и в Бахмут. Но ничего", — говорит защитник и смеется.

Скандал со спецпропуском

Певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репьяхова попали в громкий скандал несколько дней назад.

Жена певца, блоггер Екатерина Репьяхова, сняла и выложила в Instagram видео, как они машиной мчатся по Южному мосту в Киеве. Женщина кичилась, что они так быстро и беспрепятственно едут, потому что имеют "волшебную бумажку" под названием спецпропуск. И это вроде бы романтический подарок для нее от Павлика.

Впоследствии, Репьяхова поняла масштаб трагедии и поторопилась удалить видео. Также Екатерина оправдалась за ролик и сказала, что "неудачно пошутила".

Затем к Виктору Павлику наведалась полиция, которая провела с певцом воспитательную беседу, а также изъяла спецпропуск.

Также 18 мая стало известно, что в Германии отменили благотворительный концерт с участием певца из-за этого скандала.

Напомним, журналисты пообщались с представителями КГГА и Киевской городской военной администрации (КМВА), а также с военными, чтобы выяснить, как артист мог получить документ, из-за которого он попал в громкий скандал.

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