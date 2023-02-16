Маша Ефросинина трогательно поздравила дочь с 19-летием

"Не дала мне сойти с ума": Ефросинина трогательно поздравила дочь с 19-летием
На этой неделе многие звездные дети празднуют свой день рождения. Первый представитель от Украины на песенном конкурсе "Евровидение", певец Александр Пономарев поздравил единственного сына с 16-летием.
А шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина в своем Instagram опубликовала фото дочери именинницы.
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Единственной дочери шоувумен, Нане, исполнилось 19 лет. Звездная мама отметила, многие в соцсетях удивляются, когда узнают о том, что кроме сына Александра у нее и мужа Тимура Хромаева есть еще и дочь.
Все потому, что Ефросинина редко публикует в социальных сетях фото с Наной. Причиной является нежелание звездной дочери быть публичной.
"У меня есть от Наны разрешение публиковать ее фото только раз в год! И вот сегодня именно этот день! Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет! За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем. С днем рождения, my best girl ever", — трогательно подписала фотографию Ефросинина.
Напомним, ранее мы писали, что блогер Алексей Дурнев публично извинился перед Ефросининой. Также мы рассказывали, что Машу Ефросинину признали "террористкой" в россии и объявили шоувумен в розыск.