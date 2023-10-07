Не долго горевал: Канье Вест женился уже через месяц после развода с Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст с женой. Фото: instagram.com/lofficielbrasil/

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Ченсори официальные женаты. Они узаконили свои отношения в Калифорнии конфиденциально, поэтому информация о церемонии не стала общедоступной.

Об этом пишет Daily Mail.

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Официально женаты

Союз Уэста и Ченсори зарегистрировал Джеймс Мэйфилд. За 385 долларов Мэйфилд проводит выездные церемонии и не требует присутствия свидетелей.

В начале года в прессе начали писать, что рэпер тайно женился на Бьянке Ченсори. Папарацци тогда заметили обручальное кольцо на его безымянном пальце. Однако инсайдеры тогда сообщили, что церемония не имела юридической силы.

"Канье имеет статус мегазвезды уже два десятилетия, его популярность продолжает расти, а первая жена почти все время жила перед камерой. В отношениях Бьянки и Канье совсем другая атмосфера. Они очень закрыты, ласковы и преданы друг другу. Я не думаю, что кто-то, кроме них, точно знает, как все произошло", — сказал инсайдер, объясняя, почему рэпер решил сохранить важное событие в тайне.

Судя по документам, церемония состоялась 20 декабря 2022 года — всего через месяц после того, как Канье завершил бракоразводный процесс с Ким Кардашьян.

Напомним, скандальная жена Канье Уэста в белье произвела фурор среди толпы.

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