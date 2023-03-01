ТОП-4 знаменитостей, які є друзями багато років

Знаменитості, які дружать не одне десятиліття

Дехто вважає, що дружби у шоу-бізнесі не існує. Мовляв, знаменитості тільки те й роблять, що конкурують між собою і борються за багатомільйонні контракти. Втім, наприклад, героїні серіалу "Друзі" неодноразово не тільки розповідали про їхню дружбу, але й доводили це. Ось, днями, Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу прийшли підтримати виконавицю ролі Моніки, акторку Кортні Кокс, на урочистій церемонії відкриття іменної зірки на "Алеї слави" у Голлівуді (Лос-Анджелес, США).

Новини.LIVE розкаже про знаменитостей, які дружать вже не один десяток років.

Бен Аффлек та Метт Деймон

Голлівудські актори потоваришували ще у шестирічному віці. Вони жили у двох кварталах один від одного. В одному з інтерв'ю Метт зізнався, що саме кінематограф їх завжди пов'язував.

Справжній тріумф їхньої спільної роботи — драма "Розумник Вілл Гантінґ" 1997 року. Бен та Метт зіграли головні ролі разом з кінозіркою, Робіном Вільямсом. При бюджеті в 10 мільйонів доларів, стрічка зібрала у світовому прокаті 226 мільйонів доларів.

Наприкінці 2022 року Бен та Метт стали бізнес-партнерами та створили продюсерський центр Artists Equity. Основний акцент — на творчу свободу режисерів та інших артистів.

Дрю Беррімор та Кемерон Діас

Американські суперзірки познайомилися зовсім не на зйомках знаменитої шпигунської франшизи "Ангели Чарлі". В цей фільм саме Дрю запросила Кемерон.

Подружились акторки ще коли вони були підлітками. Кемерон познайомилася з Дрю в одному з кафе в Беверлі-Гіллз.

"Їй було 14 років, а мені 16. Ми зустрілися там, де нам обом подобалося бувати. Я працювала моделлю, а вона тимчасово не знімалася у кіно. Дрю працювала в цьому кафе, а я ходила туди тусуватися, то ми й потоваришували. А коли ми почали зніматися, вона сказала: "О, я пам'ятаю тебе!". І ми почали тусуватися разом і стали друзями", — розповіла в одному з інтерв’ю Діас.

Ані слава, ані скандальні заголовки в таблоїдах не змогли зруйнувати цю дружбу.

Леонардо Ді Капріо та Тобі Магвайр

Про дружбу цих американських акторів добре знають в Голлівуді. Вони познайомили на прослуховуваннях у 1980-х, коли їм було по 12 років. Хлопці підтримували одне одного та раділи за свої успіхи. На одній з вечірок вони заприсяглися, що не дозволять роботі колись стати між ними. Так і сталося. Коли Леонардо запропонували роль Людини-павука, він відмовився від неї на користь Тобі.

На фото папараці часто можна побачити, як Ді Капріо та Магвайр відпочивають разом. Голлівудські актори обожнюють розважатися в компанії моделей на яхті. Також кінозірки грають у підпільних казино. Одного разу через це вони навіть потрапили у скандал. Втім, Лео та Тобі ніколи не розкривали таємниць одне одного. І так вже понад 35 років.

Андрій Данилко та Інна Білоконь

Думка, що дружби між чоловіком і жінкою не існує, на власному прикладі спростували багато знаменитостей. Серед них – композитор Андрій Данилко та акторка Інна Білоконь. Обидва більш відомі в амплуа Вєрки Сердючки та Діджея Мутера.

Наприкінці 1980-х Андрій Данилко не зміг вступити до музичного училища, а Інна Білоконь провалила іспити до медичного. Так доля їх і звела у торговельно-кулінарному ПТУ. Спочатку спільної мови вони не знайшли. Але трохи пізніше Інна підтримала Андрія у створенні театру пародій. Який зрештою приніс світову славу обом.

Знаменитості разом не тільки на гастролях. Андрій та Інна навіть відпустку проводять разом (до повномасштабної війни, звісно). Данилко не раз в інтерв'ю зізнавався: Білоконь для нього найрідніша людина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кінокомпанії почали роботу над фільмами з франшизи "Володар перснів". Також ми розповідали, як виглядали в реальності люди, в яких перевтілилися на кіноекранах відомі актори.