ТОП-4 знаменитостей, которые дружат много лет

Знаменитости, которые дружат не одно десятилетие

Некоторые считают, что дружбы в шоу-бизнесе нет. Мол, знаменитости только и делают, что конкурируют между собой и борются за многомиллионные контракты. Впрочем, например, героини сериала "Друзья" неоднократно не только рассказывали об их дружбе, но и доказывали это. На днях Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу пришли поддержать исполнительницу роли Моники, актрису Кортни Кокс, на торжественной церемонии открытия именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде (Лос-Анджелес, США).

Новинии.LIVE расскажет о знаменитостях, которые дружат уже не один десяток лет.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон

Голливудские актеры подружились еще в шестилетнем возрасте. Они жили в двух кварталах друг от друга. В одном из интервью Мэтт признался, что именно кинематограф их всегда связывал.

Настоящий триумф их совместной работы — драма "Умница Уилл Хантинг" 1997 года. Бен и Мэтт сыграли главные роли вместе с кинозвездой, Робином Уильямсом. При бюджете в 10 миллионов долларов лента собрала в мировом прокате 226 миллионов долларов.

В конце 2022 года Бен и Мэтт стали бизнес-партнерами и создали продюсерский центр Artists Equity. Основной акцент — на творческую свободу режиссеров и других артистов.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас

Американские суперзвезды познакомились отнюдь не на съемках знаменитой шпионской франшизы "Ангелы Чарли". В этот фильм именно Дрю пригласила Кэмерон.

Подружились актрисы, когда они были подростками. Кэмерон познакомилась с Дрю в одном из кафе в Беверли-Хиллз.

"Ей было 14 лет, а мне 16. Мы встретились там, где нам обоим нравилось бывать. Я работала моделью, а она временно не снималась в кино. Дрю работала в этом кафе, а я ходила туда тусоваться, так мы и подружились. А когда мы начали сниматься, она сказала: "О, я помню тебя!". И мы начали тусоваться вместе и стали друзьями", — рассказала в одном из интервью Диас.

Ни слава, ни скандальные заголовки в таблоидах не смогли разрушить эту дружбу.

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр

О дружбе этих американских актеров хорошо знают в Голливуде. Они познакомили на прослушиваниях в 1980-х, когда им было по 12 лет. Парни поддерживали друг друга и радовались своим успехам. На одной из вечеринок они поклялись, что не позволят работе когда-либо встать между ними. Так и вышло. Когда Леонардо предложили роль Человека-паука, он отказался от нее в пользу Тоби.

На фото папарацци часто можно увидеть, как Ди Каприо и Магуайр отдыхают вместе. Голливудские актеры обожают развлекаться в компании моделей на яхте. Также кинозвезды играют в подпольных казино. Однажды из-за этого они даже попали в скандал. Впрочем, Лео и Тоби никогда не открывали тайн друг друга. И так уже больше 35 лет.

Андрей Данилко и Инна Билоконь

Мнение, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует, на собственном примере опровергли многие знаменитости. Среди них — композитор Андрей Данилко и актриса Инна Билоконь. Оба более известны в амплуа Верки Сердючки и Диджея Мутера.

В конце 1980-х Андрей Данилко не смог поступить в музыкальное училище, а Инна Билоконь провалила экзамены в медицинское. Так судьба их и свела в торгово-кулинарном ПТУ. Сначала общий язык они не нашли. Но чуть позже Инна поддержала Андрея в создании театра пародий. Который в конце концов принес мировую славу обоим.

Знаменитости вместе не только на гастролях. Андрей и Инна даже отпуск проводят вместе (до полномасштабной войны, разумеется). Данилко не раз в интервью признавался: Белоконь для него самый родной человек.

Напомним, ранее мы писали, что кинокомпании начали работу над фильмами по франшизе "Властелин колец". Также мы рассказывали, как выглядели в реальности люди, в которых превратились на киноэкранах известные актеры.