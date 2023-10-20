Не Кароль единой — кто из украинцев подался на премию "Грэмми"

Премия "Грэмми". Фото: Google

Ранее певица Тина Кароль обратилась к академикам премии "Грэмми" и попросила их рассмотреть ее композицию One nation under love (в переводе с английского — "Одна нация в любви") на попадание в четыре категории. Впрочем, оказывается, титулованная артистка не единственная, кто подался на музыкальный "Оскар".

Об этом сообщает издание "МУЗВАР".

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В этом году Кароль не только подала свою песню, над которой работала титулованная композитор Дайан Уоррен (обладательница "Оскар", "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Эмми"), но и присоединились к голосующему составу премии, куда уже много лет входит и Ассия. Ахат. Последняя была первой из нашей индустрии, кому удалось получить такую честь.

Патриотическая композиция Кароль претендует на попадание в следующие категории:

Лучшая песня социальных перемен

Лучший поп дуэт/групповой перформанс

Лучшая аранжировка, инструментал и вокал

Лучшее музыкальное видео.

На попадание в номинацию "Лучший глобальный музыкальный альбом" претендует пластинка 8 SENSES вышеупомянутой Ахат.

Крымскотатарский музыкант Усейн Бекиров подал свой альбом SATO на три номинации, а именно: "Лучший джазовый инструментальный альбом", "Лучший джазовый перформанс" и "Лучшая песня социальных перемен" (Freddom из альбома SATO). В последней, кстати, раздаются звуки сирен.

С альбомом Global Oasis Vol.1 на премию "Грэмми" претендует украинский композитор. Тарас Куценко. как и Ассия Ахат, он подался в категорию "Лучший глобальный музыкальный альбом".

"Хочется верить, что не только эти четыре украинских художника попадут в шорт-лист номинаций и будут в мировом музыкальном контексте наравне с другими весомыми коллегами", — отметили в "МУЗВАР".

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Потап представил новый дуэт, в котором пожелал украинцам тихой ночью. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс представила новую песню с обладателем "Грэмми".