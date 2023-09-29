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Потап презентував новий дует, в якому побажав українцям тихої ночі

29 вересня 2023 12:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потап презентував новий дует, в якому побажав українцям тихої ночі
Репер Потап та музикант Horizon (Микита Мєдвєдєв). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співак та продюсер Потап презентував дует з українським артистом Horizon (справжнє ім'я Микита Мєдвєдєв). За словами артистів, пісня "Тихої ночі" про все те з мирного життя, за чим більшість українців сильно сумує і чого так не вистачає у воєнний час. 

Відео на композицію доступне для перегляду на YouTube-каналі Потапа.

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Horizon родом з Донецьку, але з початком війни 2014 року переїхав. Микита займається музикою вже багато років. За словами Мєдвєдєва, спробувати себе в якості реп виконавця його надихнула творчість Олексія Потапенка (справжнє ім’я репера) ще за часів гурту "Вхід у змінному взутті".

"Коли я написав Потапу і запропонувати зробити щось разом, то навіть не думав, що Олексій погодиться. Але він погодився. Ми почали підбирати і робити матеріал. Це був час, коли Росія обстрілювала Україну ракетами ледь не кожного дня. Почались проблеми зі світлом, і в мене виникло бажання зробити таку собі колискову пісню. Щось медитативне, що допоможе українцям трохи розслабитись", — прокоментував прем’єру Horizon

Потап зізнався, що коли вперше відкрив у себе на пошті та почув цей інструментал, то слова до нього народились самі собою. 

"У кожного із нас відгукнуться ці сенси. Ми сумуємо за нормальними простими речами. За зустрічами з батьками. За смачною їжею за сімейним столом. За можливістю не чути сирени. За відкритим небом. І ще багато за чим. Як ніколи зараз ми всі дуже цінуємо ті мирні часи і спогади. І хочемо, щоб якнайскоріше усе найкраще з цього мирного життя повернулося до нас", — підсумував Потап. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап зворушливо зізнався у коханні Насті Каменських. Також ми розповідали, що Потап заблокував блогерку, модель Дашу Астаф’єву в Instagram.

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