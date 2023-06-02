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Не хочу отпускать: дочь Брюса Уиллиса рассказала об особых ритуалах с отцом

2 июня 2023 16:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Брюса Уиллиса рассказала об особых ритуалах с отцом
Талулла и Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/buuski/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Брюса Уиллиса Талулла недавно поделилась, как переживает неизлечимую болезнь отца. Она призналась, что стала еще больше ценить время, проведенное вместе с папой.

Об этом Талулла написал в эссе для Vogue.

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Не признавала проблемы отца

Брюс Уиллис в марте этого года объявил о завершении карьеры из-за диагностированной деменции. Семья актера его поддержала, даже бывшая жена, Дэми Мур, переехала к нему, чтобы заботиться.

"Я знала, что-то не так, — рассказала Талулла, которая думала, что отец не всегда ей отвечает, потому что имеет проблемы со слухом. — Должна признать, я годами не признавалась себе, что у него проблемы со здоровьем. Я не горжусь этим, но это правда...Я была слишком слаба, чтобы думать об этом. Помню, как была на свадьбе, и отец невесты произносил речь о ней. Я тогда осознала, что мой папа такого никогда не сможет уже сделать. Я была в отчаянии".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Талулла признается, сейчас ищет повод быть больше с отцом.

"Каждый раз, когда прихожу к нему, делаю много фото и замечаю, то что раньше не видела. Я сохранила все его голосовые сообщения на флешке, хочу чтобы у меня были воспоминания, которые будут напоминать мне о нем, когда его не будет с нами. Он еще знает, кто я и начинает сиять, когда я появляюсь в комнате", – говорит Таллула.

Сейчас, признается девушка, ей непросто видеть отца больным. Она живет словно между прошлым и настоящим. Но еще надеется на лучшее, потому что не хочет отпускать папу.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическими расстройствами.

Жена больного деменцией актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.

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