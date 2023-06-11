ТОП-5 фільмів з Г'ю Лорі

Британський актор Г'ю Лорі. Фото: Google

Сьогодні, 11 червня, британському актору Г’ю Лорі виповнилось 64 роки. Також він ще й режисер, співак, комік, письменник та музикант — одним словом шоумен. Більшості Г’ю відомий роллю доктора Хауса в однойменному серіалі. Також актор зіграв чимало ролей в інших телесеріалах. А ось фільмів в кар’єрі Лорі значно менше. Втім, є що подивитися.

Новини.LIVE розкаже про п’ять стрічок з зірковим іменинником, які переглянули мільйони глядачів.

Читайте також:

Історія Девіда Копперфілда (2019)

Це комедійна драма режисера Армандо Іаннуччі, заснована на романі Чарлза Діккенса "Девід Копперфілд". Г'ю Лорі зіграв одну з головних ролей — містер Діка. Світова прем'єра відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (Канада) 5 вересня 2019 року.

Фільм отримав здебільшого позитивні відгуки від критиків, а також п'ять премій BIFA та номінації на премії BAFTA та "Золотий глобус".

Земля майбутнього: Світ за межами (2015)

Режисером, сценаристом та продюсером стрічки став Бред Берд. Світова прем'єра цього науково-фантастичного фільму відбулась 21 травня 2015 року. Головними героями стали талановитий винахідник (Джордж Клуні), у якого настали не найкращі часи та цікава дівчина-підліток. Г’ю Лорі зіграв Девіда Нікса.

Королі вулиць (2008)

За сюжетом, поліцейський з Лос-Анджелеса жодного разу в житті не замислювався над тим, що його може чекати за межами власного затишного світу. Проте зі смертю коханої дружини в його життя входить темна, нещадна, відчайдушна порожнеча. Ладлоу (Кіану Рівз) вимушений діяти, коли його ж власні друзі-соратники звинувачують у вбивстві. Так починається боротьба людини за своє місце у світі, який дедалі більше контролюється зовнішніми силами.

Г’ю Лорі зіграв в кримінальному бойовику одну з головних ролей — капітана Біггса. Фільм успішно пройшов в кінотеатрах, зібравши понад 65 млн доларів.

Все можливо, крихітко (2000)

В цій романтичній комедії окрім Г’ю Лорі зіграли британські суперзірки — Ровен Аткінсон (відомий здебільшого за роллю Містера Біна) та Емма Томпсон.

Головні герої картини — подружня пара. Попри всі витончені спроби завести дитину, їм ніяк не вдається досягти бажаного результату. Подружжю доведеться пережити чимало комічних, а часом і драматичних ситуацій, ризикуючи своїм щасливим шлюбом, щоб зрозуміти, наскільки міцні їхні почуття одне до одного.

Герої фільму "Все можливо, крихітко". Фото: Google

Любовна халепа (2011)

За сюжетом дві сусідські родини, Остроф і Воллінг, вже багато років підтримують дружні стосунки. Але вся ця ідилія дає тріщину, коли на свята у батьківський дім повертається ексцентрична Ніна, донька Острофів. Вона зазнала невдачі в тривалих стосунках і тепер активно шукає собі нового партнера.

Обидві родини намагаються звести її з Тобі, сином Воллінгів, але навіжена дівчина замість цього починає приділяти увагу його батькові, що закономірно призводить до вкрай незручної ситуації. Г’ю Лорі зіграв у фільми голову сімейства Воллінгів.

Нагадаємо, раніше ми писали про найвідоміші ролі в кіно голлівудської акторки Різ Візерспун. Також ми розповідали про улюблені фільми британського кіноактора та режисера Ґері Олдмена.