Не только доктор Хаус: ТОП-5 фильмов с Хью Лори
Сегодня, 11 июня, британскому актеру Хью Лори исполнилось 64 года. Также он еще и режиссер, певец, комик, писатель и музыкант — одним словом шоумен. Большинству Хью известен ролью доктора Хауса в одноименном сериале. Также актер сыграл немало ролей в других телесериалах. А вот фильмов в карьере Лори гораздо меньше. Впрочем, есть что посмотреть.
Новини.LIVE расскажет о пяти лентах со звездным именинником, которые просмотрели миллионы зрителей.
История Дэвида Копперфилда (2019)
Это комедийная драма режиссера Армандо Ианнуччи, основанная на романе Чарлза Диккенса "Дэвид Копперфилд". Хью Лори сыграл одну из главных ролей — мистер Дика. Мировая премьера прошла на Международном кинофестивале в Торонто (Канада) 5 сентября 2019 года.
Фильм получил положительные отзывы от критиков, а также пять премий BIFA и номинации на премии BAFTA и "Золотой глобус".
Земля будущего: Мир за пределами (2015)
Режиссером, сценаристом и продюсером фильма стал Брэд Берд. Мировая премьера этого научно-фантастического фильма прошла 21 мая 2015 года. Главными героями стали талантливый изобретатель (Джордж Клуни), у которого наступили не лучшие времена и интересная девушка-подросток. Хью Лори сыграл Дэвида Никса.
Короли улиц (2008)
По сюжету полицейский из Лос-Анджелеса ни разу в жизни не задумывался над тем, что его может ждать за пределами собственного уютного мира. Однако со смертью любимой жены в его жизнь входит темная, беспощадная, бесшабашная пустота. Ладлоу (Киану Ривз) вынужден действовать, когда его же собственные друзья-соратники обвиняют в убийстве. Так начинается борьба человека за свое место в мире, который все больше контролируется внешними силами.
Хью Лори сыграл в криминальном боевике одну из главных ролей — капитана Биггса. Фильм успешно прошел в кинотеатрах, собрав более 65 млн долларов.
Все возможно, детка (2000)
В этой романтической комедии, кроме Хью Лори, сыграли британские суперзвезды — Роуэн Аткинсон (известный в основном по роли Мистера Бина) и Эмма Томпсон.
Главные герои картины — супружеская пара. Несмотря на все изощренные попытки завести ребенка, им никак не удается добиться желаемого результата. Супругам придется пережить немало комических, а порой и драматических ситуаций, рискуя своим счастливым браком, чтобы понять, насколько крепки их чувства друг к другу.
Любовная беда (2011)
По сюжету две соседские семьи, Остроф и Уоллинг, уже много лет поддерживают дружеские отношения. Но вся эта идиллия дает трещину, когда на праздники в родительский дом возвращается эксцентричная Нина, дочь Острофов. Она потерпела неудачу в длительных отношениях и теперь активно ищет себе нового партнера.
Обе семьи пытаются возвести ее с Тоби, сыном Уоллингов, но взбалмошная девушка вместо этого начинает уделять внимание его отцу, что закономерно приводит к крайне неудобной ситуации. Хью Лори сыграл в фильмы главу семейства Уоллингов.
Напомним, ранее мы писали о самых известных ролях в кино голливудской актрисы Риз Уизерспун. Также мы рассказывали о любимых фильмах британского киноактера и режиссера Гэри Олдмена.