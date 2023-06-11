ТОП-5 фильмов с Хью Лори

Британский актер Хью Лори. Фото: Google

Сегодня, 11 июня, британскому актеру Хью Лори исполнилось 64 года. Также он еще и режиссер, певец, комик, писатель и музыкант — одним словом шоумен. Большинству Хью известен ролью доктора Хауса в одноименном сериале. Также актер сыграл немало ролей в других телесериалах. А вот фильмов в карьере Лори гораздо меньше. Впрочем, есть что посмотреть.

Новини.LIVE расскажет о пяти лентах со звездным именинником, которые просмотрели миллионы зрителей.

Читайте также:

История Дэвида Копперфилда (2019)

Это комедийная драма режиссера Армандо Ианнуччи, основанная на романе Чарлза Диккенса "Дэвид Копперфилд". Хью Лори сыграл одну из главных ролей — мистер Дика. Мировая премьера прошла на Международном кинофестивале в Торонто (Канада) 5 сентября 2019 года.

Фильм получил положительные отзывы от критиков, а также пять премий BIFA и номинации на премии BAFTA и "Золотой глобус".

Земля будущего: Мир за пределами (2015)

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма стал Брэд Берд. Мировая премьера этого научно-фантастического фильма прошла 21 мая 2015 года. Главными героями стали талантливый изобретатель (Джордж Клуни), у которого наступили не лучшие времена и интересная девушка-подросток. Хью Лори сыграл Дэвида Никса.

Короли улиц (2008)

По сюжету полицейский из Лос-Анджелеса ни разу в жизни не задумывался над тем, что его может ждать за пределами собственного уютного мира. Однако со смертью любимой жены в его жизнь входит темная, беспощадная, бесшабашная пустота. Ладлоу (Киану Ривз) вынужден действовать, когда его же собственные друзья-соратники обвиняют в убийстве. Так начинается борьба человека за свое место в мире, который все больше контролируется внешними силами.

Хью Лори сыграл в криминальном боевике одну из главных ролей — капитана Биггса. Фильм успешно прошел в кинотеатрах, собрав более 65 млн долларов.

Все возможно, детка (2000)

В этой романтической комедии, кроме Хью Лори, сыграли британские суперзвезды — Роуэн Аткинсон (известный в основном по роли Мистера Бина) и Эмма Томпсон.

Главные герои картины — супружеская пара. Несмотря на все изощренные попытки завести ребенка, им никак не удается добиться желаемого результата. Супругам придется пережить немало комических, а порой и драматических ситуаций, рискуя своим счастливым браком, чтобы понять, насколько крепки их чувства друг к другу.

Герои фильма "Все возможно, детка". Фото: Google

Любовная беда (2011)

По сюжету две соседские семьи, Остроф и Уоллинг, уже много лет поддерживают дружеские отношения. Но вся эта идиллия дает трещину, когда на праздники в родительский дом возвращается эксцентричная Нина, дочь Острофов. Она потерпела неудачу в длительных отношениях и теперь активно ищет себе нового партнера.

Обе семьи пытаются возвести ее с Тоби, сыном Уоллингов, но взбалмошная девушка вместо этого начинает уделять внимание его отцу, что закономерно приводит к крайне неудобной ситуации. Хью Лори сыграл в фильмы главу семейства Уоллингов.

Напомним, ранее мы писали о самых известных ролях в кино голливудской актрисы Риз Уизерспун. Также мы рассказывали о любимых фильмах британского киноактера и режиссера Гэри Олдмена.