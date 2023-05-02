Оля Полякова зворушливо привітала з днем народження захисника "Азовсталі", якого знає особисто

Співачка Оля Полякова та Герой України Михайло Діанов. Фото: Instagram/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова привітала захисника "Азовсталі", Героя України Михайла Діанова з днем народження. Йому виповнилось 43 роки.

У своєму Instagram Полякова опублікувала спільні фото та написала зворушливі побажання.

Читайте також:

Подробиці

Між Олею та Михайлом склалася плідна співпраця в рамках благодійних проєктів. Так, наприклад, нещодавно захисник України проникся ініціативою та вирішив підтримати Полякову та дітей, якими вона опікується в рамках ініціативи "Дитинство без війни". Це найбільшим централізованим проєктом дитячої евакуації з України під час повномасштабного вторгнення.

Тоді Діанов з особистих грошей, які йому задонатили на лікування, зробив перерахунок на допомогу українським дітям в розмірі 400 тисяч гривень.

"Мішечка, дорогий! З днем народження! Яке щастя, що ми зустрілися, наш герою! Не тільки на війні, але й в повсякденному житті ти продовжуєш захищати тих хто потребує допомоги! Скільки з тобою вже зробили, а ще скільки зробимо! Дякувати Богу ти живий і вільний, будь здоровий і щасливий!!! Люблю", — написала Оля Полякова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова та захисник "Азовсталі" Діанов відвідали реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ". Також ми розповідали, в яких умовах живе молодша донька Полякової в Англії та хто за нею доглядає.