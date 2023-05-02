Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Оля Полякова зворушливо привітала з днем народження захисника "Азовсталі", якого знає особисто arrow

Оля Полякова зворушливо привітала з днем народження захисника "Азовсталі", якого знає особисто

2 травня 2023 17:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оля Полякова зворушливо привітала з днем народження захисника "Азовсталі", якого знає особисто
Співачка Оля Полякова та Герой України Михайло Діанов. Фото: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Оля Полякова привітала захисника "Азовсталі", Героя України Михайла Діанова з днем народження. Йому виповнилось 43 роки. 

У своєму Instagram Полякова опублікувала спільні фото та написала зворушливі побажання. 

Читайте також:

Подробиці

Між Олею та Михайлом склалася плідна співпраця в рамках благодійних проєктів. Так, наприклад, нещодавно захисник України проникся ініціативою та вирішив підтримати Полякову та дітей, якими вона опікується в рамках ініціативи "Дитинство без війни". Це найбільшим централізованим проєктом дитячої евакуації з України під час повномасштабного вторгнення. 

Тоді Діанов з особистих грошей, які йому задонатили на лікування, зробив перерахунок на допомогу українським дітям в розмірі  400 тисяч гривень.

"Мішечка, дорогий! З днем народження! Яке щастя, що ми зустрілися, наш герою! Не тільки на війні, але й в повсякденному житті ти продовжуєш захищати тих хто потребує допомоги! Скільки з тобою вже зробили, а ще скільки зробимо! Дякувати Богу ти живий і вільний, будь здоровий і щасливий!!! Люблю", — написала Оля Полякова. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова та захисник "Азовсталі" Діанов відвідали реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ". Також ми розповідали, в яких умовах живе молодша донька Полякової в Англії та хто за нею доглядає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB