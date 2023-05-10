"Не оборачивайся": Полякова вступилась за старшую дочь и публично дала ей советы

Певица Оля Полякова с дочерью Марией. Фото: Instagram/mashapolyakova

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Мария, живет и учится в Великобритании. Девушка поступила в один из вузов, но в соцсетях больше выкладывает фото и видео со своим бойфрендом. Из-за чего ее часто критикуют в комментариях.

В этот раз звездная мать не стала молчать и дала советы Марии в комментариях под ее сообщением в Instagram.

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Маша опубликовала фото, на котором она позирует в платье в королевском оперном театре Ковент-Гарден в Лондоне. Девушка решила опередить хейтеров и подписала снимок: "Подписи не будет, не до***тесь".

Оля Полякова, которая не раз публично защищала старшую дочь от хейтеров, снова это сделала. Но в этот раз певица публично дала советы Марии.

"Моя красавица, ты никому ничего не должна! Люди будут пи***ть всегда, на то у них и рот. Будь счастлива выбирай себя, свой путь, не оборачивайся и не слушай ничего что может тебя остановить! Люблю, горжусь! Ты золото", — написала Полякова.

Впрочем, хейтеров это не остановило.

"Не хватает кокошника и самовара до полноты картины. Мамочка, не порядок! Почему дочь не отвечает вашим семейно-этическим традициям? Делай как твоя мать, не стесняйся", — написал один из пользователей соцсети.

Молчать Оля Полякова не стала и лаконично ему ответила: "Ну если ты здесь советы раздаешь, то и прими один от меня: иди на х*й".

Напомним, ранее мы писали, в каких условиях в Англии живет младшая дочь Оли Поляковой, Алиса, и кто за ней ухаживает. Также мы рассказывали, что продюсер Поляковой прокомментировал хейт в соцсетях из-за фото певицы с россиянами за рубежом.