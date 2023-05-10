Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Не оборачивайся": Полякова вступилась за старшую дочь и публично дала ей советы arrow

"Не оборачивайся": Полякова вступилась за старшую дочь и публично дала ей советы

10 мая 2023 16:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Не оборачивайся": Полякова вступилась за старшую дочь и публично дала ей советы
Певица Оля Полякова с дочерью Марией. Фото: Instagram/mashapolyakova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Мария, живет и учится в Великобритании. Девушка поступила в один из вузов, но в соцсетях больше выкладывает фото и видео со своим бойфрендом. Из-за чего ее часто критикуют в комментариях.

В этот раз звездная мать не стала молчать и дала советы Марии в комментариях под ее сообщением в Instagram.

Читайте также:

Что написала Полякова

Маша опубликовала фото, на котором она позирует в платье в королевском оперном театре Ковент-Гарден в Лондоне. Девушка решила опередить хейтеров и подписала снимок: "Подписи не будет, не до***тесь".

Оля Полякова, которая не раз публично защищала старшую дочь от хейтеров, снова это сделала. Но в этот раз певица публично дала советы Марии.

"Моя красавица, ты никому ничего не должна! Люди будут пи***ть всегда, на то у них и рот. Будь счастлива выбирай себя, свой путь, не оборачивайся и не слушай ничего что может тебя остановить! Люблю, горжусь! Ты золото", — написала Полякова.

Впрочем, хейтеров это не остановило.

"Не хватает кокошника и самовара до полноты картины. Мамочка, не порядок! Почему дочь не отвечает вашим семейно-этическим традициям? Делай как твоя мать, не стесняйся", — написал один из пользователей соцсети.

Молчать Оля Полякова не стала и лаконично ему ответила: "Ну если ты здесь советы раздаешь, то и прими один от меня: иди на х*й".

Напомним, ранее мы писали, в каких условиях в Англии живет младшая дочь Оли Поляковой, Алиса, и кто за ней ухаживает. Также мы рассказывали, что продюсер Поляковой прокомментировал хейт в соцсетях из-за фото певицы с россиянами за рубежом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас